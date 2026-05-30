La Biblioteca Popular Ricardo Rojas amplía su oferta con talleres para todas las edade

La institución ofrece propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con actividades que van desde lengua de señas hasta capacitaciones laborales.

Hoy 21:06

La Asociación Vecinal, Cultural y Biblioteca Popular Ricardo Rojas continúa fortaleciendo su rol como espacio de formación e integración comunitaria a través de una amplia variedad de talleres y actividades dirigidas a personas de todas las edades. La propuesta se desarrolla en su sede de La Rioja 247, en la ciudad Capital.

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Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de costura, yoga, apoyo escolar, patín, canto, inglés, cerámica, baile urbano, bachata, lengua de señas, radio y oratoria, además de actividades orientadas al bienestar físico y emocional de los participantes.

La institución también ofrece capacitaciones con salida laboral como Auxiliar de Farmacia, Mandatario del Automotor y clases de Biología para estudiantes de nivel secundario y universitario. A ello se suman propuestas vinculadas al uso de nuevas tecnologías para adultos mayores y espacios de estimulación cognitiva.

Otro de los ejes destacados es la inclusión, con iniciativas destinadas a diferentes grupos etarios y necesidades específicas. Entre ellas se encuentran talleres de acompañamiento terapéutico, escritura terapéutica, spa cerebral, entrenamiento para la tercera edad y cursos de Lengua de Señas, que buscan promover una comunicación más accesible para toda la comunidad.

Asimismo, los más pequeños cuentan con espacios recreativos y educativos como “Crea, experimenta y diviértete”, una propuesta destinada a niños de entre 4 y 12 años que combina aprendizaje, creatividad y entretenimiento en un entorno seguro y participativo.

Desde la Biblioteca Popular Ricardo Rojas remarcaron que el objetivo es seguir generando oportunidades de capacitación, inclusión y desarrollo personal, fortaleciendo los vínculos comunitarios a través de actividades accesibles y abiertas a toda la sociedad. Las personas interesadas pueden solicitar información comunicándose con los responsables de cada taller a través de los números de contacto habilitados por la institución.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información comunicándose directamente con los responsables de cada taller mediante los números telefónicos correspondientes.

Costura: 385-4385580; Yoga: 385-4385261 ; Apoyo Escolar: 385-3042944 ; Patin: 385-4829003 ; Bachata en Pareja: 385-4817683 ; Entreno para la 3ra Edad: 385-5897613 ; Cerámica para Niños: 385-5704253 ; Ingles: 385-5051538 ; Canto: 385-5919925 ; Acompañante Terapeutico horario personalizado: 3854047946 ; Nfasis Baile Urbano: 3854330916 ; Bachata Est. Heels: 385-5829284 ; Clases Biologia Secundario e Universitario: 3855998644 ; Aux. Farmacia: 3854744070 ; Aprende a usar la Tecnologia 3ra edad: 3856205191 ; Escritura terapéutica: 3857410280 ; Radio y Oratoria: 3856277512 ; Spa Cerebral: 3853064340 ; Mandatario del Automotor: 3854104819 ; Fundación Renacer: 3854813701 ; Cerámica Adultos: 3855704253 ; Apoyo Escolar e ingles Primaria Turno Mañana: 3856205191 ; Crea, experimenta y diviértete 4 a 12 años: 2326464174 ; Estimulación cognitiva: 3853064340 ; Lengua de Señas: 3854796354 – 3854891580