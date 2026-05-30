Añatuya: delincuentes desvalijaron una peluquería y se llevaron costosas herramientas de trabajo

Los ladrones rompieron una ventana para ingresar al local ubicado en el barrio Homero Manzi. La propietaria descubrió el robo al llegar para iniciar su jornada laboral.

Hoy 19:14

Una peluquería del barrio Homero Manzi, en la ciudad de Añatuya, fue blanco de un importante robo durante la madrugada de este martes. Delincuentes ingresaron al local tras violentar una ventana y sustrajeron herramientas de trabajo y productos de alto valor utilizados para la actividad.

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Según fuentes policiales, el hecho habría ocurrido alrededor de las 3 de la mañana en un salón ubicado en la Manzana D, Lote 1 del complejo habitacional. Tras romper una ventana, los ladrones ingresaron al comercio y se apoderaron de herramientas y productos utilizados diariamente por la propietaria para desarrollar su trabajo



La propietaria del comercio, advirtió lo sucedido cerca de las 9.30 cuando llegó para abrir el local. Al ingresar, notó una situación extraña en una de las habitaciones y, tras recorrer el lugar, descubrió que desconocidos habían irrumpido en el establecimiento y se habían llevado parte fundamental de sus herramientas de trabajo.

Entre los bienes sustraídos se encuentran dos secadores de pelo profesionales, cuatro planchas para el cabello de alta gama, una máquina cortadora de pelo y una importante cantidad de productos cosméticos y capilares. La damnificada continuaba realizando un inventario para determinar si existen otros faltantes y ampliar la denuncia correspondiente.

Por disposición de la fiscal de turno, se realizaron las actuaciones de rigor y se ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones, que trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios. En la causa intervienen efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41 de Añatuya, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.