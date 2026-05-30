Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, el fiscal Garzón y el ministro Quinteros brindarán una conferencia de prensa

La conferencia de prensa se realizará en la Jefatura de Policía de Córdoba, luego de que la adolescente de 14 años fuera encontrada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Hoy 17:09

Luego del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana en Córdoba, las autoridades provinciales brindarán una conferencia de prensa para informar sobre el avance de la investigación.

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El encuentro con los medios fue convocado para las 18:30 en la sede de la Jefatura de Policía, donde el fiscal de la causa, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ofrecerán detalles sobre el caso.

La conferencia se realizará horas después de que equipos de búsqueda y personal especializado localizaran el cuerpo de la menor en un sector descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital cordobesa.

Se espera que durante la presentación las autoridades informen sobre las circunstancias del hallazgo, las tareas investigativas realizadas en los últimos días y los próximos pasos judiciales en una causa que generó una profunda conmoción en Córdoba y en todo el país.

Hasta el momento, Claudio Barrelier continúa siendo el único detenido en el expediente y principal sospechoso en la investigación. Con el hallazgo de la adolescente, la Justicia avanza ahora en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de las responsabilidades correspondientes.