La cronología del caso Agostina Vega: una semana de búsqueda que terminó en tragedia

La adolescente de 14 años fue vista por última vez el 23 de mayo. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. El único detenido es Claudio Gabriel Barrelier.

Hoy 18:02

La desaparición de Agostina Vega, de 14 años, mantuvo en vilo a Córdoba durante una semana. La investigación avanzó a partir de testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias tecnológicas que terminaron ubicando el foco de la búsqueda en el sur de la capital provincial, donde finalmente fue hallado su cuerpo.

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El último recorrido de Agostina

La tarde del sábado 23 de mayo, Agostina compartió actividades con su madre, su hermano y otras personas conocidas en un predio donde se disputaban torneos de fútbol. Entre los presentes se encontraba Claudio Gabriel Barrelier, quien mantenía una relación de amistad con la madre de la adolescente.

Horas más tarde, ya por la noche, la joven salió de su vivienda en barrio General Mosconi. Antes de irse, le comentó a su abuela que iba a buscar una sorpresa para su mamá.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, tomó un remís que la trasladó hasta el barrio Cofico, a más de seis kilómetros de su casa. El viaje fue abonado por Barrelier, quien la esperaba en el lugar.

La última imagen con vida

Una cámara de seguridad registró a Agostina ingresando a una vivienda ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, domicilio del ahora detenido. Esa grabación se convirtió en una de las pruebas más importantes de la causa.

Durante los primeros días de la investigación, Barrelier negó que la joven registrada en el video fuera Agostina. Posteriormente modificó su declaración y reconoció que efectivamente era la adolescente quien aparecía en las imágenes.

Hasta el momento, no existe ningún registro que muestre a la menor saliendo de esa vivienda.

El inicio de la búsqueda

Al no tener noticias de ella, familiares, amigos y vecinos comenzaron a buscarla durante las primeras horas del domingo. Ese mismo día, la madre de Agostina se comunicó con Barrelier para preguntarle si sabía algo de su hija.

El hombre sostuvo distintas versiones sobre lo ocurrido. Primero aseguró que la adolescente le había pedido ayuda para encontrarse con otra persona. Más tarde mencionó que la había visto subir a un automóvil, una hipótesis que con el correr de los días perdió fuerza dentro de la investigación.

La denuncia formal por desaparición fue radicada al día siguiente.

Allanamientos, contradicciones y nuevas pistas

Con el avance de la causa, la fiscalía ordenó allanamientos en la vivienda del sospechoso y activó el protocolo de búsqueda de personas.

Los investigadores determinaron que el teléfono celular de Agostina permaneció varias horas en la casa de Barrelier antes de dejar de emitir señal.

Paralelamente, comenzaron a surgir contradicciones en las declaraciones del acusado, mientras las pericias sobre cámaras de seguridad y registros telefónicos permitían reconstruir parte de sus movimientos posteriores a la desaparición.

La búsqueda se trasladó a Ferreyra

Una de las pistas más relevantes ubicó al sospechoso en la zona de Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba.

A partir de esa información, la fiscalía desplegó un amplio operativo con efectivos policiales, perros especializados y personal de distintas divisiones para inspeccionar un extenso descampado de la zona.

Los trabajos se intensificaron durante varios días hasta que este sábado se produjo el hallazgo que confirmó el peor desenlace.

El hallazgo y la investigación

Durante los rastrillajes realizados en Ampliación Ferreyra, los investigadores encontraron restos humanos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Agostina Vega.

La noticia provocó una profunda conmoción en Córdoba y en todo el país, donde el caso había generado una fuerte movilización social durante los días de búsqueda.

Actualmente, Claudio Gabriel Barrelier continúa siendo el único detenido en la causa. La Justicia intenta ahora determinar qué ocurrió durante las horas posteriores al ingreso de la adolescente a la vivienda del sospechoso y reconstruir las circunstancias que derivaron en su muerte.

Mientras continúan las pericias y las medidas judiciales, la investigación ingresó en una etapa decisiva para esclarecer completamente uno de los casos que más impacto causó en la provincia durante los últimos meses.