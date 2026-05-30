Marcha por Agostina Vega: una multitud salió a las calles para exigir justicia

La movilización se concentró en la zona del puente Rancagua luego de que se confirmara el hallazgo de la adolescente. Los manifestantes reclamaron el esclarecimiento total del caso.

Hoy 19:07

La confirmación del hallazgo de Agostina Vega desencadenó una multitudinaria marcha en la ciudad de Córdoba. Durante la tarde de este sábado, decenas de personas se movilizaron para exigir justicia por la adolescente de 14 años y reclamar que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el caso.

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La protesta se concentró en la zona del puente Rancagua, sobre la avenida Circunvalación, donde los manifestantes interrumpieron la circulación vehicular en ambos sentidos. El corte provocó importantes demoras y obligó a muchos conductores a buscar caminos alternativos.

Con carteles, banderas y cánticos, los participantes expresaron su indignación por el crimen y reclamaron respuestas de la Justicia. La movilización se desarrolló pocas horas después de que las autoridades confirmaran que los restos humanos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra correspondían a la adolescente que era buscada desde el pasado fin de semana.

La Policía de Córdoba implementó un operativo en la zona para ordenar el tránsito y monitorear el desarrollo de la protesta. Durante varios momentos se registraron complicaciones en la circulación debido a la gran cantidad de personas concentradas sobre la calzada.

El caso de Agostina Vega conmocionó a toda la provincia y mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa durante varios días. Mientras continúan las medidas judiciales y las tareas investigativas, el reclamo de justicia se hizo sentir en las calles con una marcha que reunió a personas de distintos barrios de la ciudad.

La investigación permanece bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien continúa reuniendo pruebas para avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más impactantes de los últimos años en Córdoba.