Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAY 2026 | 20º
X
Regionales

Marcha por Agostina Vega: una multitud salió a las calles para exigir justicia

La movilización se concentró en la zona del puente Rancagua luego de que se confirmara el hallazgo de la adolescente. Los manifestantes reclamaron el esclarecimiento total del caso.

Hoy 19:07
Marcha Agostina Vega

La confirmación del hallazgo de Agostina Vega desencadenó una multitudinaria marcha en la ciudad de Córdoba. Durante la tarde de este sábado, decenas de personas se movilizaron para exigir justicia por la adolescente de 14 años y reclamar que se esclarezcan todas las circunstancias que rodean el caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protesta se concentró en la zona del puente Rancagua, sobre la avenida Circunvalación, donde los manifestantes interrumpieron la circulación vehicular en ambos sentidos. El corte provocó importantes demoras y obligó a muchos conductores a buscar caminos alternativos.

Con carteles, banderas y cánticos, los participantes expresaron su indignación por el crimen y reclamaron respuestas de la Justicia. La movilización se desarrolló pocas horas después de que las autoridades confirmaran que los restos humanos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra correspondían a la adolescente que era buscada desde el pasado fin de semana.

La Policía de Córdoba implementó un operativo en la zona para ordenar el tránsito y monitorear el desarrollo de la protesta. Durante varios momentos se registraron complicaciones en la circulación debido a la gran cantidad de personas concentradas sobre la calzada.

El caso de Agostina Vega conmocionó a toda la provincia y mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa durante varios días. Mientras continúan las medidas judiciales y las tareas investigativas, el reclamo de justicia se hizo sentir en las calles con una marcha que reunió a personas de distintos barrios de la ciudad.

La investigación permanece bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien continúa reuniendo pruebas para avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más impactantes de los últimos años en Córdoba.

TEMAS Caso Agostina

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En los penales, PSG le ganó al Arsenal y se quedó con la Champions League en Budapest
  2. 2. Horror en el departamento Pellegrini: una niña de 12 años fue abusada y está embarazada
  3. 3. Cayó el presunto autor de un brutal caso de maltrato animal tras un fuerte operativo policial
  4. 4. En el Madre de Ciudades, Belgrano necesitó los penales para vencer a Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina
  5. 5. El peor final: encontraron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT