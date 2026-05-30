Milagro en la Ruta 7: un motociclista sobrevivió tras chocar contra un caballo

El siniestro vial ocurrió a la altura del paraje Kilómetro 11. La víctima sufrió golpes y escoriaciones tras impactar contra un equino que se cruzó de manera imprevista sobre la calzada.

Hoy 19:25

Un motociclista de la ciudad de Añatuya resultó herido y debió ser trasladado al hospital luego de protagonizar un siniestro vial al colisionar contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del paraje Kilómetro 11.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la mañana de este sábado. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor circulaba en su motovehículo cuando el animal se cruzó repentinamente en la cinta asfáltica, provocando un fuerte impacto.

La víctima, domiciliada en el barrio Rosso de Añatuya, no logró evitar la colisión y terminó cayendo sobre la banquina. A raíz del accidente sufrió raspones y golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en las manos y rodillas.

Personal de la ambulancia municipal acudió al lugar para asistir al motociclista y posteriormente trasladarlo al Hospital Zonal de Añatuya, donde fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y determinar la propiedad del animal involucrado. Trabajó en el lugar personal de la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya.