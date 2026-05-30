Juan Manuel Cerúndolo avanzó a octavos tras una batalla de casi seis horas ante Martín Landaluce

El tenista argentino derrotó al español Martín Landaluce en un maratónico encuentro de cinco sets que duró 5 horas y 58 minutos. Es la primera vez que alcanza los octavos de final de un Grand Slam y ahora enfrentará al italiano Matteo Berrettini.

Hoy 19:22

Juan Manuel Cerúndolo continúa viviendo un sueño en Roland Garros. Luego de dar el gran golpe del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, el argentino volvió a protagonizar una actuación memorable al superar al español Martín Landaluce en un partido épico que se extendió durante 5 horas y 58 minutos.

El porteño se impuso por 6-4, 6-7 (7-9), 7-6 (7-4), 6-7 (4-7) y 7-6 (10-8) en uno de los encuentros más largos de la historia del certamen parisino. La victoria le permitió clasificarse por primera vez a los octavos de final de un torneo de Grand Slam y convertirse en el único argentino que sigue en carrera en el segundo grande de la temporada.

El partido fue una verdadera prueba física y mental. Cerúndolo llegó a estar cerca de cerrar el encuentro en el cuarto set cuando ganaba 5-3, pero Landaluce reaccionó y forzó un quinto parcial. Allí, el argentino volvió a demostrar una enorme fortaleza anímica para revertir el súper tie-break decisivo y quedarse con la victoria por 10-8.

El desgaste fue tan grande que el propio tenista lo reflejó apenas terminó el encuentro. “No puedo más, me quiero ir a dormir. Mentalmente se me apagó la batería”, expresó entre risas durante la entrevista posterior al partido, visiblemente agotado después de casi seis horas de batalla sobre el polvo de ladrillo parisino.

Con este resultado, el actual número 54 del mundo ya tiene asegurado un importante salto en el ranking ATP, ubicándose de manera provisional cerca del puesto 44. Además, se garantizó un premio económico de 285.000 euros, cifra que podría aumentar si continúa avanzando en el torneo.

La actuación también quedó registrada en los libros de historia de Roland Garros. El duelo entre Cerúndolo y Landaluce se convirtió en el tercer partido más largo disputado en el certamen, solo por detrás de los enfrentamientos entre Fabrice Santoro y Arnaud Clément y el que protagonizaron Álex Corretja y el argentino Hernán Gumy.

Ahora, el argentino tendrá un nuevo desafío de alto voltaje. En los octavos de final se medirá con el italiano Matteo Berrettini, quien también viene de una extensa batalla de cinco sets ante Francisco Comesaña. Ambos dispondrán de dos días para recuperarse antes de volver a salir a la cancha.

A sus 24 años, Cerúndolo está construyendo la mejor semana de su carrera. Lejos de las comparaciones con su hermano Francisco Cerúndolo, el menor de la familia disfruta de un presente soñado y sigue sorprendiendo al mundo del tenis. En París, el apellido Cerúndolo tiene un solo protagonista. Y su historia recién empieza.