Colombia define su futuro político en una elección marcada por la polarización

Millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro. Las encuestas anticipan una disputa reñida entre el oficialismo y los principales referentes de la oposición conservadora.

Hoy 16:19

Colombia afrontará este domingo una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años, cuando los ciudadanos elijan al presidente que conducirá el país durante el período 2026-2030. La votación se desarrolla en un escenario de fuerte confrontación política y con un electorado dividido entre la continuidad del proyecto impulsado por el actual mandatario, Gustavo Petro, y las propuestas de los sectores opositores.

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De acuerdo con los sondeos previos a la elección, el senador Iván Cepeda aparece como el candidato con mayores posibilidades de imponerse en la primera vuelta. Referente del espacio oficialista, el dirigente encarna la opción de dar continuidad a las políticas promovidas por el actual gobierno y llega a la contienda con niveles de intención de voto que lo ubican por encima de sus competidores.

Sin embargo, la oposición conserva expectativas de disputar el poder. Entre los principales contendientes se encuentran la senadora Paloma Valencia, una de las figuras más representativas del uribismo, y el abogado Abelardo de la Espriella, quien ha construido su campaña sobre propuestas vinculadas al fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

La posibilidad de una segunda vuelta sigue abierta, ya que la legislación colombiana establece que para consagrarse presidente un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos postulantes más votados volverán a enfrentarse en una nueva elección prevista para el 21 de junio.

Cepeda llega a la carrera presidencial respaldado por una extensa trayectoria política dentro de la izquierda colombiana. Su participación en los procesos de diálogo con las antiguas guerrillas y su histórico enfrentamiento político con el expresidente Álvaro Uribe lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del escenario nacional.

Por su parte, Valencia plantea un programa centrado en el fortalecimiento de las políticas de seguridad y cuestiona varios de los acuerdos alcanzados en años anteriores con grupos armados. En tanto, De la Espriella apuesta a captar el voto conservador con un discurso de firmeza frente al delito y el narcotráfico, inspirado en modelos de seguridad implementados en otros países de la región.

La elección será observada con atención tanto dentro como fuera de Colombia, ya que definirá si el país mantiene el rumbo político iniciado por Petro o si se produce un cambio de orientación con el regreso de sectores opositores al poder. El resultado de las urnas comenzará a despejar esa incógnita en las próximas horas.