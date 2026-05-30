Violento final: regresaban a sus hogares y terminaron estrellados contra una casa

Una de las pasajeras fue hallada inconsciente al arribo de la Policía. La Fiscalía ordenó pericias y test de alcoholemia al conductor.

Hoy 10:51

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado. Una de las acompañantes fue hallada inconsciente al arribo de la Policía. La Fiscalía ordenó pericias y test de alcoholemia al conductor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado, cuando una camioneta se salió de la calzada y terminó impactando contra una vivienda, dejando como saldo al menos dos jóvenes heridas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo involucrado es una Chevrolet S10 blanca, que era conducida por Carlos Daniel Moreno, de 24 años, domiciliado en la ciudad de La Banda.

Junto al conductor viajaban Xiomara Rodríguez, de 18 años, domiciliada en el barrio Colón, y Natasha Salto, de 19 años.

Te recomendamos: Trasladado al Regional: le perforaron el pulmón de una puñalada durante una pelea

Choque en La Banda

Según manifestaron los ocupantes, habían salido de un boliche y se dirigían hacia la casa de un amigo cuando ocurrió el accidente. Por causas que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del rodado al atravesar una curva pronunciada, provocando que la camioneta terminara incrustada en una vivienda propiedad de Carlos Omar Parra, de 64 años, residente en la zona de Campos 2.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a Xiomara Rodríguez tendida en el suelo e inconsciente. A pocos metros se encontraba la otra joven acompañante, mientras que el conductor presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo.

Las autoridades aguardaban los resultados de los exámenes médicos para determinar la gravedad de las lesiones sufridas por los involucrados.

Por disposición de la fiscal de turno, Luciana Jacobo, se ordenó la realización de un test de alcoholemia al conductor, además de las correspondientes pericias de Criminalística. Asimismo, se dispuso que, en caso de que los ocupantes fueran trasladados al Centro Integral de Salud Banda (CISB), se solicitara la intervención del personal de Sanidad para la evaluación médica correspondiente.

La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.