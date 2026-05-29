PSG y Arsenal definen al campeón de la Champions League en Budapest

El campeón defensor buscará su segunda corona europea, mientras que los ingleses intentarán conquistar por primera vez la Orejona.

Hoy 10:00

La espera terminó y Europa ya vive la cuenta regresiva para una nueva definición histórica. PSG y Arsenal se enfrentarán este sábado 30 de mayo en la gran final de la Champions League 2025/26, en un duelo que promete emociones fuertes entre dos equipos que llegan en un altísimo nivel.

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El partido se disputará en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, escenario elegido para albergar la final del torneo de clubes más importante del mundo.

El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, buscará defender el título obtenido la temporada pasada y sumar la segunda Champions de su historia. Para llegar a esta instancia, el PSG protagonizó una semifinal inolvidable frente al poderoso Bayern Múnich, en una serie cargada de intensidad y fútbol de alto vuelo.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta intentará escribir la página más importante de su historia a nivel internacional. Los “Gunners” vienen de eliminar al Atlético de Madrid en una serie muy pareja y ahora sueñan con levantar por primera vez la ansiada “Orejona”.

La final también pondrá frente a frente dos estilos muy marcados: el poder ofensivo y la experiencia internacional del PSG contra la intensidad, dinámica y juventud del conjunto inglés.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal?

El encuentro comenzará a las:

13.00 en Argentina

Dónde ver la final de la Champions League

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y también podrá seguirse a través de las plataformas digitales habilitadas por la cadena deportiva.