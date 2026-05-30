Antonela Roccuzzo comparte un detalle familiar que sorprende en redes

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió un conmovedor momento familiar que generó gran repercusión en las redes sociales.

Hoy 06:31

A pocos días del Mundial 2026, los aficionados están atentos a cada movimiento de Lionel Messi tras su reciente lesión mientras jugaba con el Inter Miami CF. En este contexto, las publicaciones de Antonela Roccuzzo han captado la atención de los hinchas, quienes buscan entender cómo enfrenta esta situación.

Recientemente, la rosarina despertó el interés en Instagram al mostrar una imagen del interior de su hogar en Estados Unidos. Este espacio elegante está adornado con una enorme fotografía de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi, que rápidamente se volvió viral.

La imagen, que presenta a los tres hermanos en trajes oscuros, se ha convertido en el punto focal del ambiente decorado con madera en tonos claros y un estilo moderno. La decoración incluye flores blancas y arreglos en colores suaves, que aportan una sensación de serenidad y elegancia.

Una gran orquídea central, acompañada por rosas pastel y ramas silvestres, añade un toque de calidez a un espacio que combina lujo y simplicidad. Esta estética cuidada resalta el carácter acogedor del hogar de la familia Messi.

Como es habitual, las reacciones no se hicieron esperar. Celebridades y seguidores inundaron la publicación con elogios, como Sofía Martínez, quien comentó: "La nro 1", y Eugenia Tobal, que expresó: "Sos hermosa".

Además, Majo Martino no dudó en catalogarla como "la verdadera queen". La numeróloga Pitty La Numeróloga también se unió a los halagos, compartiendo una frase que capturó la esencia de la publicación familiar: "La flia siempre, la flia y el amor".

Este posteo no solo ilustra el lado sensible y familiar de Lionel Messi, sino que también muestra cómo su entorno se mantiene unido en medio de la incertidumbre por su recuperación.