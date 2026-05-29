En el Madre de Ciudades, Belgrano estrena título ante Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

El Lobo jujeño buscará otro batacazo ante el campeón del Torneo Apertura. El partido se jugará esta tarde desde las 15:30.

Hoy 09:00

El estadio Madre de Ciudades volverá a recibir un partido de alto voltaje este sábado, cuando Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se enfrenten desde las 15.30 por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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El encuentro promete emociones fuertes entre dos equipos que atraviesan un gran presente y que llegan con objetivos importantes. El ganador de la llave avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Racing Club y Defensa y Justicia.

Por el lado del conjunto jujeño, el equipo dirigido por Hernán Pellerano vive uno de sus mejores momentos de los últimos años. El “Lobo” se consolidó como protagonista de la Primera Nacional, mostrando regularidad y un rendimiento sólido que alimenta la ilusión de pelear por el ascenso.

En la ronda anterior, Gimnasia de Jujuy dio una de las sorpresas del certamen al eliminar a Central Córdoba, luego de empatar 2-2 y quedarse con la clasificación en la definición por penales. Aquella serie dejó en evidencia la personalidad y el carácter del equipo frente a un rival de Primera División.

Ahora, el elenco jujeño intentará volver a dar el golpe y cerrar el semestre con otra actuación histórica en el torneo federal.

Del otro lado estará un Belgrano que llega con la confianza por las nubes después de consagrarse campeón del Torneo Apertura, tras vencer a River Plate en la final. El “Pirata” fue uno de los equipos más sólidos del semestre y logró combinar equilibrio táctico, intensidad y contundencia ofensiva.

En los 32avos de final, el conjunto cordobés superó sin problemas a Atlético Rafaela por 3-0 y ahora intentará seguir avanzando en una competencia que el club considera uno de los grandes objetivos de la temporada, especialmente después de haber alcanzado las semifinales en la edición pasada.

Con un plantel fortalecido desde lo futbolístico y anímico, el equipo cordobés buscará sostener el protagonismo y continuar con el crecimiento mostrado durante el año.

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano: datos del partido