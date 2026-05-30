River apuesta fuerte en el mercado de pases y Coudet sueña con otro jugador de la Selección Argentina

Tras presentar a Nicolás Otamendi, en el Millonario se ilusionan con la llegada de otro refuerzo de jerarquía.

Hoy 06:38

River Plate continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases y, tras cerrar la llegada de Nicolás Otamendi, apunta a otro futbolista de jerarquía internacional. Se trata de Giovani Lo Celso, una de las figuras de la Selección Argentina y uno de los grandes anhelos de Eduardo Coudet para potenciar el plantel.

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El volante de 30 años integra la nómina de 26 futbolistas convocados para disputar el próximo Mundial y es seguido de cerca por la dirigencia millonaria, que analiza la posibilidad de iniciar negociaciones una vez finalizada la competencia internacional.

Actualmente, Lo Celso viene de completar su tercera temporada en el Real Betis de España. Sin embargo, una lesión sufrida en marzo y la fuerte competencia interna en su puesto hicieron que perdiera protagonismo respecto a campañas anteriores.

A lo largo de la temporada disputó 32 encuentros entre todas las competiciones, aunque registró menos del 40% de presencias como titular, un dato que alimenta las expectativas de quienes sueñan con verlo nuevamente en el fútbol argentino.

De todos modos, en Núñez son conscientes de que la operación será compleja. El mediocampista tiene contrato con el club andaluz hasta junio de 2028 y el valor de una eventual transferencia rondaría los 15 millones de euros.

Además, existe otro factor que podría inclinar la balanza. El futbolista mantiene un fuerte vínculo afectivo con Rosario Central, club donde se formó y debutó profesionalmente, y la posibilidad de compartir equipo nuevamente con Ángel Di María podría transformarse en un atractivo difícil de igualar.

Justamente en el conjunto rosarino fue donde Lo Celso coincidió con Eduardo Coudet, quien lo hizo debutar en Primera División el 18 de julio de 2015, en un empate sin goles frente a Vélez.

Durante aquel ciclo, el actual entrenador dirigió al volante en los 54 partidos que disputó con la camiseta auriazul. En ese período, Lo Celso marcó tres goles y aportó 14 asistencias antes de dar el salto al fútbol europeo para incorporarse al Paris Saint-Germain.

Según trascendió, Coudet ya habría mantenido contactos con el jugador para interiorizarse sobre su situación y transmitirle el interés del club.

Por ahora, el mediocampista tiene la mirada puesta exclusivamente en el Mundial. Una vez concluida la cita mundialista, comenzarán a definirse los próximos pasos de una negociación que promete convertirse en una de las novelas del mercado de pases.