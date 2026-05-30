Siete amigas deciden comprar una casa para jubilarse juntas

En 2018, siete amigas decidieron comprar una casa en Guangzhou para compartir su jubilación y evitar la soledad en la vejez.

Hoy 07:01

En 2018, un grupo de siete amigas de Guangzhou, China, tomó la decisión de comprar una casa con el propósito de compartir su jubilación. Su objetivo principal era no enfrentar la vejez en soledad y mantener viva su amistad tras más de dos décadas de compañerismo.

Las mujeres comenzaron a discutir esta idea mucho antes de materializarla. Con el tiempo, lo que inició como una conversación se transformó en un plan concreto para encontrar una propiedad que ofreciera espacio suficiente para su convivencia sin sacrificar su independencia personal.

Finalmente, invirtieron aproximadamente 580 mil dólares en la adquisición y renovación de una antigua mansión que simboliza su proyecto de jubilación compartida. Este espacio es una representación tangible de su deseo de vivir juntas en armonía.

La decisión de compartir un hogar no fue impulsiva; su principal motivación fue evitar la soledad en la vejez y crear un ambiente donde pudieran apoyarse mutuamente. Cada mujer valoraba su autonomía, lo que llevó a establecer un conjunto de reglas claras para la convivencia.

La propiedad ha sido completamente transformada, ahora cuenta con amplias zonas comunes, un pabellón tradicional para el té, piscina y senderos rodeados de bambú, creando un entorno de tranquilidad. El diseño de la casa fue pensado para fomentar la convivencia sin sacrificar la privacidad de cada una.

La organización interna es fundamental para mantener el equilibrio en la convivencia. Cada una de las siete amigas asumió un rol específico, desde las encargadas de la cocina hasta quienes cultivan alimentos y mantienen el jardín. Según Jin, una de las integrantes, la independencia es esencial para que cada una pueda seguir con su rutina y decisiones personales.

Por el momento, utilizan la casa como un punto de encuentro, pero su intención es mudarse de forma permanente al llegar la jubilación. Este enfoque ha llamado la atención, ya que propone una alternativa a la dependencia de familiares o instituciones, demostrando que la planificación del futuro puede realizarse en comunidad.