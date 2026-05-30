Condenaron a una mujer por matar a su beba e intentar incriminar a otro de sus hijos

Nicole Blain recibió una pena de prisión tras ser hallada culpable por la muerte de la pequeña Thea Wilson, quien presentaba graves lesiones.

Hoy 11:11

La justicia de Escocia dictó una sentencia ejemplar en uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos: Nicole Blain, de 30 años, recibió cadena perpetua con un mínimo de 19 años de prisión por el asesinato de su beba de apenas 19 días, Thea Wilson.

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El fallo se conoció en el Tribunal Superior de Glasgow, donde el juez Lord Scott desestimó la versión de Blain, quien había asegurado que la beba se cayó al piso porque otro niño la dejó caer.

Ante la corte, la mujer afirmó que se había echado a dormir una siesta y que al despertarse encontró a Thea tumbada en el suelo junto a su cuna.

“Recuerdo el trauma de encontrar a mi hija. Jamás podré olvidarlo. Mi bebé murió en mis brazos”, dijo.

El magistrado calificó esa explicación como “patentemente absurda” y sostuvo que la madre ejerció una “violencia catastrófica y mortal” sobre la pequeña.

La investigación reveló que Thea Wilson sufrió lesiones gravísimas: tenía tres fracturas de cráneo, costillas rotas, daño cerebral y hemorragias internas, heridas compatibles con haber sido sacudida violentamente y golpeada contra una superficie dura.

El caso generó una fuerte reacción en la sociedad escocesa. Decenas de personas se acercaron al tribunal y, cuando Blain fue retirada de la sala para comenzar su condena, se escucharon gritos de “monstruo” desde la tribuna.

El abogado defensor, Thomas Ross, confirmó que ya presentaron una apelación contra la condena y la sentencia.