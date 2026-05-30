Ashpa Súmaj celebrará su Gran Peña Anual con más de 200 bailarines en escena

El encuentro tendrá lugar desde las 12 en el Club Sector El Alto, donde el público podrá disfrutar de la presentación de los 13 grupos de baile que integran la academia.

Hoy 11:28

La Compañía Ashpa Súmaj realizará este domingo 31 de mayo su tradicional Gran Peña Anual, una propuesta cultural que reunirá a bailarines, músicos y cantantes en una jornada cargada de folklore y tradición santiagueña.

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El encuentro tendrá lugar desde las 12 en el Club Sector El Alto, donde el público podrá disfrutar de la presentación de los 13 grupos de baile que integran la academia, con más de 200 bailarines de todas las edades sobre el escenario.

La programación artística incluirá además la actuación de reconocidos músicos y cantantes, entre ellos Sangre Mansera, Claudio Acosta y Matías Santucho, junto a otros artistas invitados que formarán parte de la celebración.

Los asistentes también contarán con servicio de buffet y cantina durante toda la jornada. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la sede de la academia.

Como actividad previa, a las 11 se realizará una fotografía institucional en las escalinatas del Centro Cultural General San Martín, donde alumnos, profesores y directivos compartirán un momento especial que incluirá una intervención artística con baile.

La peña es organizada por la Compañía Ashpa Súmaj, bajo la dirección de Claudia Vera y Daniel Varela, en el marco de los preparativos rumbo a los 37 años de trayectoria cultural de la institución, una de las academias folklóricas más reconocidas de la provincia.

La propuesta promete convertirse en una verdadera fiesta de la danza y la música popular, convocando a familias, amigos y amantes del folklore para compartir una jornada de encuentro y celebración de las raíces santiagueñas.