Cuál es la zona argentina que recuperó el liderazgo mundial al convertirse en el principal nodo agroexportador del mundo

Lideró en 2025 el ranking mundial con 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos. Dejó atrás a Nueva Orleans (EEUU) y al complejo de Santos, en Brasil.

Hoy 11:45

El Gran Rosario volvió a ubicarse en lo más alto del comercio agroindustrial global. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la región lideró en 2025 el ranking mundial de nodos portuarios agroexportadores tras embarcar 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Con ese volumen, el polo portuario del sur santafesino superó al distrito aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos, que movilizó 74,8 millones de toneladas durante el año, y al complejo portuario de Santos, en Brasil, que totalizó 60 millones de toneladas. De esta manera, los tres principales nodos agroexportadores del mundo quedaron conformados por Gran Rosario, Nueva Orleans y Santos. El Gran Rosario y el liderazgo agroexportador

La región concentra una característica poco habitual en el comercio internacional. En lugar de que la producción viaje hacia puertos marítimos, son los buques los que remontan el río Paraná para cargar en el corazón productivo del país.

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Los granos recorren más de 1.000 kilómetros desde las zonas agrícolas hasta el nodo exportador del sur de Santa Fe, donde gran parte de la producción es procesada antes de embarcarse hacia más de 150 destinos internacionales a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.