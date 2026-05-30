Cuál es la zona argentina que recuperó el liderazgo mundial al convertirse en el principal nodo agroexportador del mundo

La región concentra una característica poco habitual en el comercio internacional. En lugar de que la producción viaje hacia puertos marítimos, son los buques los que remontan el río Paraná para cargar en el corazón productivo del país.
Otro de los factores que sostienen el liderazgo de la región es su capacidad industrial. El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalentes al 75% del total nacional.
En apenas 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, operan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están orientadas al despacho de productos agroindustriales.
Qué productos salieron del Gran Rosario
Del total embarcado durante 2025, las exportaciones se distribuyeron de la siguiente manera:
40,9 millones de toneladas de soja
22,8 millones de toneladas de maíz
8,8 millones de toneladas de trigo
3,1 millones de toneladas de otros productos agroindustriales
Según el informe, cerca del 75% de todos los productos agroindustriales exportados desde la Argentina salieron desde las terminales del Gran Rosario. En segundo lugar quedó Bahía Blanca, con una participación del 13%.
Argentina, entre los mayores exportadores del mundo
Durante la campaña 2024/25, Argentina exportó un total de 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas, ubicándose en el tercer puesto global, según detalla el informe. El liderazgo correspondió a Brasil, con 174,2 millones de toneladas exportadas, seguido por Estados Unidos, con 170,6 millones.
El dato que destaca la BCR es que el volumen despachado únicamente desde el Gran Rosario fue suficiente para superar individualmente a la mayoría de los países exportadores del mundo, consolidando el rol estratégico de la región dentro del comercio internacional de granos, aceites y subproductos.