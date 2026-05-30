Valen Rizzutti, el notero de Olga que conquista las redes con entrevistas espontáneas y momentos virales

El joven creador de contenido se ganó un lugar en el streaming argentino gracias a su frescura, preguntas inesperadas y cruces descontracturados con figuras del espectáculo.

Hoy 11:45

En medio del auge del streaming en Argentina, un nombre comenzó a destacarse con fuerza en las últimas semanas: Valen Rizzutti. Con apenas 20 años, el joven logró convertirse en una de las caras más comentadas de Olga gracias a un estilo de entrevistas tan incómodo como divertido, que rápidamente encontró eco en TikTok, X e Instagram.

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Oriundo de Monte Grande, Valen empezó su camino en redes sociales creando contenido propio y apostando por un humor espontáneo, lejos de las fórmulas tradicionales de la televisión.

Antes de desembarcar en Olga, tuvo un breve paso por otros espacios digitales y comenzó a construir una comunidad que conectó con su autenticidad y su manera relajada de interactuar con la gente.

Su salto llegó cuando se sumó como notero a Tapados de Laburo, uno de los programas del canal liderado por Migue Granados. Allí encontró el escenario perfecto para desplegar un estilo que rompe con las entrevistas tradicionales: preguntas inesperadas, silencios incómodos, comentarios descontracturados y una actitud completamente imprevisible.

En cuestión de semanas, varios de sus mano a mano con celebridades comenzaron a viralizarse. Uno de los más comentados fue el encuentro con Ricardo Darín, donde pasó de un clima tenso a generar una charla distendida que conquistó a las redes. También dio que hablar una entrevista improvisada junto a Emilia Mernes, en la que incluso se subió al auto de la artista para continuar la conversación.

Parte del fenómeno alrededor de Valen tiene que ver con el nuevo lenguaje del streaming: entrevistas menos estructuradas, humor incómodo y una cercanía con el público que muchas veces la televisión perdió.

En redes sociales, cientos de usuarios destacan justamente esa frescura que lo diferencia de otros cronistas y conductores.

Además de su trabajo en Olga, el joven también tuvo proyectos vinculados al mundo pódcast y contenidos digitales bajo el formato Sin Filtro, donde exploró charlas relajadas y debates cotidianos junto a otros creadores.

Mientras su popularidad sigue creciendo, Valen Rizzutti ya aparece como una de las nuevas apuestas del streaming argentino. Con un micrófono, una cámara y cero vergüenza para preguntar lo que muchos no se animan, el notero encontró la fórmula perfecta para convertirse en viral.