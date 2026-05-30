"Pequeño J" habló desde prisión y negó haber participado en el triple crimen de Florencio Varela

El acusado, extraditado desde Perú y alojado en una cárcel de máxima seguridad, aseguró que no estuvo involucrado en los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Hoy 16:34

Por primera vez desde que quedó detenido y fue extraditado a la Argentina, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", rompió el silencio y se refirió públicamente a la causa que investiga el brutal triple crimen de Florencio Varela, donde tres jóvenes fueron asesinadas y enterradas en un descampado.

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Actualmente alojado en un régimen especial para internos de alto riesgo en el penal de Marcos Paz, el imputado brindó una entrevista en la que rechazó cualquier participación en los homicidios y sostuvo que nunca estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.

Las declaraciones llegan semanas después de haber ampliado su indagatoria ante la Justicia Federal, instancia en la que modificó sustancialmente la versión que se conocía sobre su supuesto papel dentro de la organización investigada. Según explicó, no ocupaba una posición de liderazgo dentro del entramado narco, sino que realizaba tareas menores bajo las órdenes de otros integrantes del grupo.

Al ser consultado sobre el asesinato de las tres jóvenes, aseguró que la noticia le generó tristeza y temor. Según relató, conocía a las víctimas y afirmó que nunca imaginó que pudieran ser atacadas de esa manera. También manifestó preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de mencionar a determinadas personas vinculadas al expediente.

Respecto de los motivos que habrían desencadenado el crimen, sostuvo que desconoce qué ocurrió y afirmó que jamás escuchó hablar de un supuesto robo como móvil del ataque. No obstante, expresó su repudio por la violencia ejercida contra las víctimas y remarcó que nunca creyó que personas de su entorno fueran capaces de cometer un hecho de semejante magnitud.

La causa por el triple crimen continúa bajo investigación y tiene a varios imputados señalados por integrar una presunta estructura dedicada al narcotráfico. Mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias que rodearon los asesinatos, las declaraciones de "Pequeño J" suman un nuevo capítulo a uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.

El expediente busca determinar las responsabilidades individuales de cada acusado y esclarecer qué ocurrió con las tres jóvenes, cuyos asesinatos conmocionaron a la opinión pública por la extrema violencia con la que fueron perpetrados.