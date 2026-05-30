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Allanamientos en Tucumán por robo a mano armada a una mujer

Las autoridades de Tucumán llevan a cabo allanamientos tras el robo a una mujer por parte de un adolescente de 17 años, quien la amenazó mientras esperaba el colectivo.

Hoy 17:39

En una serie de allanamientos realizados en Tucumán, las autoridades han investigado a un adolescente de 17 años por un robo a mano armada. El hecho se produjo el pasado 23 de mayo, cuando una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en la esquina de Pérez Palvecino y Las Heras.

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El comisario principal Guillermo Lugo informó que el joven amenazó a la víctima con una punta y le sustrajo su cartera, que contenía documentación personal y dinero en efectivo. Gracias a la denuncia, la fiscalía pudo identificar al sospechoso, quien es conocido en la zona.

Las autoridades policiales señalaron que la víctima reconoció al adolescente como el autor del asalto, lo que llevó a la fiscalía a ordenar el allanamiento de varias propiedades en el barrio Alejandro Heredia, donde se presume que el sospechoso podría haber ocultado los objetos robados.

Los allanamientos se llevaron a cabo el jueves por la tarde, tras recibir la autorización de la Justicia. Durante estas operaciones, los investigadores encontraron elementos de gran relevancia para el caso.

Entre los objetos recuperados se encontraba la cartera de la denunciante, un cargador con municiones calibre 38 y un celular que había sido reportado como robado. Todos estos elementos fueron secuestrados para su análisis posterior.

Además, el adolescente fue notificado de una medida de restricción de acercamiento a la víctima, lo que indica la gravedad de la situación y la intención de las autoridades de proteger a la denunciante.

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