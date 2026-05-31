Balacera en barrio San Lorenzo deja a oficial herido protegido por chaleco

Un oficial de Infantería fue herido en una balacera en barrio San Lorenzo, en Santa Fe, y se encuentra fuera de peligro gracias a su chaleco balístico.

Hoy 04:39

En un incidente violento ocurrido esta tarde en el barrio San Lorenzo, la policía recibió múltiples reportes de disparos en la esquina de Roque Sáenz Peña y pasaje Cervantes.

Los operadores de la central de emergencias enviaron rápidamente patrulleros del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, y ante la gravedad de la situación, también se dispuso el envío de una unidad del Cuerpo Guardia de Infantería.

Al llegar, los efectivos fueron recibidos con un nuevo ataque a balazos, lo que complicó la situación. En medio de la balacera, el oficial J. L. T., de 42 años, se resguardó detrás de un tapial y sintió un fuerte ardor en el pecho, descubriendo que el proyectil había impactado en su chaleco balístico.

El suboficial, tras informar a su compañero sobre la herida, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde se confirmó que el chaleco absorbió el impacto del disparo, salvándole la vida.

Con los refuerzos en el lugar, los efectivos reorganizaron su estrategia para capturar a los responsables de la balacera, resultando en la aprehensión de cuatro hombres.

Las autoridades policiales confirmaron que no hubo intercambio de disparos. Los agresores abrieron fuego en dos ocasiones, primero contra el Comando Radioeléctrico y luego contra el Cuerpo Guardia de Infantería.

En el lugar, un jefe policial y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza, supervisaron las acciones y ordenaron un informe médico sobre el estado del oficial herido. Los detenidos enfrentan cargos por tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad.