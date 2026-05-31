Detenido un hombre en Salta por portar un arma sin documentación

Un hombre de 40 años fue detenido en Salta por transportar un arma de fuego sin la documentación requerida durante un control vehicular en la ruta provincial 5.

Hoy 01:19

En un operativo realizado esta mañana, efectivos de la Sección Policía Rural, Ambiental y Protección de Bienes Culturales 9 llevaron a cabo un control vehicular sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 98.

Durante este procedimiento, se fiscalizó una camioneta en la que se detectó que el conductor transportaba un rifle calibre .22 sin la documentación correspondiente que acreditara su tenencia.

El conductor, un hombre de 40 años, fue demorado en el lugar, y el arma de fuego fue secuestrada por las autoridades, quedando ambos a disposición de la Justicia.

La intervención en este caso fue realizada por la Fiscalía Penal de Las Lajitas y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes se encargan de investigar el origen del arma.

Este tipo de controles son fundamentales para garantizar la seguridad pública y prevenir el uso indebido de armas en la provincia.

Las autoridades locales enfatizan la importancia de contar con la documentación adecuada al portar armas de fuego, como parte de la responsabilidad civil de cada ciudadano.