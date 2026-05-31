La Policía de Tucumán incauta drogas y dinero en un importante operativo

La Policía de Tucumán llevó a cabo un allanamiento que resultó en la incautación de diversas drogas, incluyendo éxtasis y tusi, así como una considerable suma de dinero.

Hoy 01:12

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) de Tucumán realizaron un importante procedimiento el pasado sábado en una vivienda de calle Jujuy al 200.

Durante este allanamiento, se secuestraron aproximadamente 100 gramos de tusi, que estaban destinados a su fraccionamiento, y más de 80 dosis de esta sustancia ya preparadas para su venta.

Además, se encontraron cerca de 450 pastillas de éxtasis, lo que indica un considerable tráfico de estas sustancias en la región.

El operativo fue llevado a cabo por el personal de la Didrop Capital en un departamento ubicado en el piso 14 del inmueble, siguiendo las directrices de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Capital.

La acción policial fue supervisada por el director general de Drogas Peligrosas, comisario general Jorge Nacusse, y el comisario mayor Rufino Medina, quienes destacaron la importancia de este tipo de intervenciones.

En total, se incautaron alrededor de 5 millones de pesos, así como billetes en dólares y reales, lo que pone de manifiesto la magnitud de la operación.

Este procedimiento es un claro ejemplo del compromiso de la Policía de Tucumán en la lucha contra el narcotráfico y la comercialización de sustancias ilegales en la provincia.