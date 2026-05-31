El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 31 de mayo: se espera una jornada fresca, con neblina y cielo mayormente nublado

El último día de mayo comenzará con neblina durante las primeras horas y temperaturas bajas. Hacia la tarde se espera un leve ascenso térmico, mientras que el inicio de la semana mantendría condiciones estables.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 31 de mayo se presentará con tiempo fresco en Santiago del Estero, acompañado por neblina durante las primeras horas del día y abundante nubosidad a medida que avance la jornada.
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La temperatura mínima prevista será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde. En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantendrán bajas, aunque durante la mañana podrían registrarse valores de entre el 10% y el 40%.
Durante la madrugada y la mañana se espera la presencia de neblina en distintos sectores de la provincia. Por la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. Los vientos soplarán de manera leve desde los sectores este, sudeste y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Para el lunes, el organismo anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 21, con condiciones estables y sin lluvias significativas. El pronóstico extendido indica además temperaturas agradables y escasas variaciones térmicas durante los próximos días.