El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 31 de mayo: se espera una jornada fresca, con neblina y cielo mayormente nublado

El último día de mayo comenzará con neblina durante las primeras horas y temperaturas bajas. Hacia la tarde se espera un leve ascenso térmico, mientras que el inicio de la semana mantendría condiciones estables.

Hoy 01:45

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 31 de mayo se presentará con tiempo fresco en Santiago del Estero, acompañado por neblina durante las primeras horas del día y abundante nubosidad a medida que avance la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima prevista será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados durante la tarde. En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades se mantendrán bajas, aunque durante la mañana podrían registrarse valores de entre el 10% y el 40%.

Durante la madrugada y la mañana se espera la presencia de neblina en distintos sectores de la provincia. Por la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado. Los vientos soplarán de manera leve desde los sectores este, sudeste y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para el lunes, el organismo anticipa una mínima de 16 grados y una máxima de 21, con condiciones estables y sin lluvias significativas. El pronóstico extendido indica además temperaturas agradables y escasas variaciones térmicas durante los próximos días.