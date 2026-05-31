Conductor ebrio choca su camioneta contra postes en Jujuy

En Jujuy, un conductor que manejaba con 2,06 gramos de alcohol en sangre perdió el control de su camioneta y chocó contra postes, sin dejar heridos.

Hoy 02:21

Un conductor de 56 años, que circulaba con un nivel de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, perdió el control de su camioneta en la avenida Snopek del barrio Alto Comedero, Jujuy. El vehículo, una Toyota Hilux de color gris, se subió a la vereda y chocó contra los postes que sostenían el techo de un local de comidas.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:35 AM, cuando los vecinos del Sector B5 escucharon un fuerte estruendo y al salir para investigar, encontraron el vehículo con evidentes daños materiales en su parte frontal.

Antes de que la camioneta se detuviera, también destrozó la estructura metálica que sostenía un techo en la vereda, el cual estaba destinado a un comercio de empanadas.

Personal del Same llegó rápidamente al lugar y comprobó que el conductor, el único ocupante del vehículo, no había sufrido lesiones en el choque, lo cual fue un alivio para los vecinos de la zona.

Tras el accidente, Seguridad Vial realizó un control de alcoholemia al conductor, confirmando el alto nivel de alcohol en sangre. Por fortuna, el siniestro ocurrió en horas de la madrugada, evitando así que hubiera transeúntes en el área.

Finalmente, el conductor fue trasladado a la Seccional 56° de Alto Comedero, mientras que la propietaria del local afectado fue invitada a presentar una denuncia por los daños ocasionados en su establecimiento.