Bandalos Chinos tuvo su gran noche en Santiago del Estero e hizo vibrar Plaza Añoranzas

La banda liderada por Goyo Degano convocó a cientos de fanáticos en su primer show propio en la provincia, donde presentó las canciones de Vándalos, su trabajo más reciente, junto a clásicos como Mi Fiesta, Departamento y Cállame.

Hoy 01:11

Por Álvaro Cortez | Video: Macarena Navarro

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Bandalos Chinos concretó este sábado una noche especial en Santiago del Estero, con su primer show propio en la provincia y una fuerte respuesta del público en Plaza Añoranzas.

El evento comenzó desde las 20 horas con la presentación de las bandas santiagueñas Sanguchito de Corne y Fantasmas de Nadie, encargadas de abrir una velada que reunió a cientos de personas.

Minutos después de las 22, llegó el momento más esperado de la noche. Con los primeros acordes de “Mi Fiesta”, Bandalos Chinos hizo su aparición en escena y desató la ovación del público que acompañó a la banda liderada por Gregorio “Goyo” Degano.

El show, que se extendió durante alrededor de una hora y media, formó parte del VANDALOS WORLD TOUR y estuvo centrado en la presentación de “Vándalos”, el último álbum del grupo.

Bandalos Chinos en Santiago del Estero 2026 | Fotografía: Álvaro Cortez

Además del material nuevo, la banda también hizo sonar varios de sus clásicos más esperados, entre ellos “Cállame”, “Departamento” y “Demasiado”, entre otros, que fueron coreados por el público.

Bandalos Chinos en Santiago del Estero 2026 | Fotografía: Álvaro Cortez

La presentación tuvo un condimento especial por el vínculo personal de Goyo con Santiago del Estero. En la previa, el cantante había contado a Diario Panorama que la provincia lo conecta con sus raíces, su infancia y parte de su historia familiar.

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Bandalos Chinos en Santiago del Estero 2026 | Fotografía: Álvaro Cortez

El propio artista también había definido este recital como “un hito en la historia de la banda”, al tratarse de la primera presentación propia de Bandalos Chinos en la provincia, luego de su paso por el festival Santiago Indie en 2018.