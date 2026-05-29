“Es un hito en la historia de la banda”: Goyo anticipó el esperado show de Bandalos Chinos en Santiago del Estero

El líder de la banda habló con Diario Panorama en la previa del recital de este sábado 30 de mayo en Plaza Añoranzas, donde se presentarán junto a Sanguchito de Corne y Fantasmas de Nadie.
Bandalos Chinos está a horas de concretar una cuenta pendiente con el público santiagueño. Este sábado 30 de mayo, la banda liderada por Gregorio “Goyo” Degano se presentará por primera vez con un show propio en Plaza Añoranzas.
En diálogo con Diario Panorama, el artista habló de sus sensaciones antes del concierto, del vínculo personal que mantiene con Santiago del Estero y del momento actual del grupo, que llega con una propuesta renovada tras el lanzamiento de su último disco.
La llegada de Goyo a la Madre de Ciudades se dio apenas horas después de su paso por los Premios Gardel, donde Bandalos Chinos tuvo dos nominaciones. Sobre ese contraste entre la alfombra roja y el regreso a una ciudad ligada a sus raíces familiares, el cantante aseguró que lo vive con naturalidad.
“Para mí eso es parte de mi día a día. Como músico tenés situaciones muy fuera de lo común y otras todo lo contrario. Hay algo de eso de que un día estás en la alfombra roja y al día siguiente haciendo fila en el aeropuerto para tomarte un vuelo a las 6 de la mañana”, expresó.
En ese sentido, remarcó que disfruta de esa falta de monotonía. “Me gusta ese contraste. Si fuera todo igual todos los días, creo que me aburriría un poco. En mi caso lo disfruto”, agregó.
Consultado sobre qué versión de la banda encontrará el público santiagueño en Plaza Añoranzas, Goyo habló de un presente marcado por la unión interna y una nueva energía creativa.
“Creo que hay una renovación energética en el grupo después de este último disco, una renovación creativa. Estamos más unidos que nunca incluso después de 16 o 17 años de estar todo el tiempo uno encima del otro y compartir tantas cosas”, señaló.
El cantante anticipó que el show tendrá una lista trabajada y aceitada tras meses de gira. “Venimos tocando estas canciones desde el año pasado y tratando de armar una lista coherente, que te mantenga atrapado. Creo que se van a encontrar con una cosa potente del otro lado”, afirmó.
En lo personal, Goyo contó que está disfrutando la previa rodeado de familia y amigos que viajaron especialmente desde Buenos Aires para acompañar este momento.
“Nunca está todo listo, pero eso está bueno. Estoy disfrutando, compartiendo con mi familia. Vinimos muchos de Buenos Aires para este hito en la historia de la banda que es tocar acá en Santiago”, expresó.
Con humor y cercanía, también contó que ya comenzó a vivir el costado más santiagueño de su visita. “Ya me comí el lomito, hoy a la noche voy a comer empanadas, seguramente cantemos algunas chacareras y dejemos todo ready para mañana”, dijo.
El recital será este sábado 30 de mayo desde las 20 horas en Plaza Añoranzas. Además, el show contará con la participación de las bandas teloneras Sanguchito de Corne y Fantasmas de Nadie, que abrirán la noche antes de la presentación principal de Bandalos Chinos.