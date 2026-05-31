Camioneta abandonada en Chaco tras ser dejada con llaves puestas

Una camioneta fue encontrada abandonada en Resistencia, Chaco, tras ser dejada con las llaves puestas por su propietario.

Hoy 03:25

En un incidente ocurrido en Resistencia, Chaco, un propietario de 35 años dejó su camioneta Peugeot Partner con las llaves puestas, lo que facilitó su eventual robo. El hecho tuvo lugar en la madrugada de este sábado en la calle Fray Bertaca, donde el vehículo fue estacionado sin medidas de seguridad.

Al darse cuenta de que su camioneta había sido robada, el propietario se dirigió a la Comisaría Cuarta de Resistencia para presentar la denuncia, señalando a un hombre de aproximadamente 30 años como el posible autor del hecho. Afirmó que las cámaras de seguridad del área habían capturado los movimientos del sospechoso.

Los vecinos del lugar corroboraron haber visto a este individuo dirigiéndose hacia el barrio 12 de Agosto. Con esta información, los efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana iniciaron una investigación y realizaron rastrillajes en la zona mencionada.

Pocos horas después, la búsqueda dio resultados positivos, ya que la camioneta fue localizada en la intersección de calles Montevideo y Honestidad, en el barrio 12 de Agosto. El vehículo se encontraba en una zanja, con las ruedas laterales izquierdas sumergidas.

Los vecinos indicaron que el mismo hombre señalado por el propietario había dejado el vehículo en ese lugar. Tras las correspondientes diligencias, la camioneta fue recuperada y puesta a disposición de la Fiscalía para su restitución al dueño.

La causa sigue bajo la carátula de “Supuesto Hurto Agravado”, mientras la Justicia ha ordenado continuar con las investigaciones para proceder a la aprehensión del sospechoso.