La Banda se prepara para la lluvia: pronóstico inestable para hoy Domingo 31 de mayo de 2026

Los bandeños se enfrentan a un día parcialmente nublado con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 16.8 °C y los 23 °C.

Hoy 08:12

Hoy, en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta parcialmente nublado, con una temperatura actual de 17.5 °C. La sensación térmica es la misma, mientras que la humedad se mantiene alta, alcanzando el 84%. Un viento suave del noreste sopla a 7.2 km/h, contribuyendo a la atmósfera inestable de la jornada.

Los bandeños deben prepararse para lluvias moderadas a intervalos a lo largo del día. Se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La máxima será de 23 °C, lo que puede ser un alivio para quienes buscan escapar del calor acumulado en días anteriores.

El pronóstico para mañana, lunes 1 de junio, indica que las lluvias moderadas continuarán. La temperatura mínima será de 17.8 °C, mientras que la máxima se espera alrededor de los 21 °C. Los bandeños deberán estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo inestable puede afectar sus actividades diarias.

El martes 2 de junio, las lluvias moderadas persistirán, con una mínima de 15.9 °C y una máxima de 17.4 °C. Este patrón de clima lluvioso parece continuar, lo que sugiere que la semana comenzará con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy, los bandeños experimentarán un día con lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 16.8 °C y 23 °C. Manténganse preparados para los cambios en las condiciones climáticas y tomen precauciones si planean salir a la calle.