“Yo soy hermosa y eso es horrible”: la filosa opinión de Mirtha Legrand sobre su estatua

La conductora volvió a referirse a la escultura que desde hace años genera comentarios y repercusiones

Hoy 09:07

Mirtha Legrand volvió a ser crítica con la estatua que inauguraron en su honor hace tres años en Villa Cañás, su ciudad natal.

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Todo ocurrió este sábado al aire de La noche de Mirtha (eltrece) cuando Ricky Maravilla contó que en Salta le harán una escultura por su trayectoria en la música.

“¡Qué bueno! Eso merece un aplauso", lanzó la diva con alegría. Sin embargo, Denise Dumas que también estaba en la mesa, hizo una advertencia para el cantante: “Ojo porque Mirtha muy contenta vos con tu estatua no estás... Hay que ver qué te hacen”.

“Ah no, la mía es horrible. Que no se enoje el escultor pero no es linda, no soy yo”, aseguró Legrand al instante entre risas por la estatua con su cara en Villa Cañás.

Lejos de mostrar otra opinión sobre la obra, Mirtha continuó con su mirada crítica pero divertida. “No te sentis identificada”, le dijo Denise a lo que la diva agregó: “¡No! ¡Yo soy hermosa y eso es horrible!“.