VIDEO | La brutal patada que terminó en expulsión de un ex jugador de Central Córdoba en la Copa Argentina

Lucas Besozzi, delantero de Lanús, reaccionó de la peor manera tras un cruce con Gustavo Abregú y vio la roja directa en el cierre caliente del partido ante Instituto.

Hoy 09:21

El final del partido entre Lanús e Instituto de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina tuvo una de las imágenes más insólitas de la jornada: Lucas Besozzi, jugador del Granate y ex Central Córdoba, fue expulsado por una durísima patada desde atrás contra Gustavo Abregú.

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La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro, que terminó con victoria de Instituto por 2 a 1 y la clasificación del equipo cordobés a los octavos de final. Sin embargo, el cierre quedó marcado por los empujones, las discusiones y una serie de expulsiones que dejaron a ambos equipos con nueve futbolistas.

Todo comenzó después del agónico gol de Jeremías Lázaro, que puso en ventaja a la Gloria y encendió la tensión dentro del campo de juego. En ese contexto, Besozzi se cruzó con Abregú en una jugada cargada de fricción.

Tras un forcejeo, el futbolista de Lanús terminó en el piso y reaccionó de manera desmedida. Se levantó, fue directamente a buscar a su rival y le aplicó una fuerte patada desde atrás.

La reacción fue advertida de inmediato por el árbitro Nazareno Arasa, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al ex jugador del Ferroviario.

La expulsión de Besozzi provocó nuevas protestas y empujones entre los jugadores de ambos equipos, en un cierre completamente desbordado.

Antes de esa acción, el partido ya había tenido otros momentos de máxima tensión. Los primeros expulsados fueron los capitanes Carlos Izquierdoz, de Lanús, y Fernando Alarcón, de Instituto, luego de una serie de empujones y discusiones durante un córner que demoró varios minutos en ejecutarse.

Más tarde, Hernán De La Fuente también vio la roja tras recibir dos tarjetas amarillas en pocos minutos, dejando al conjunto granate con uno menos.

Con ese escenario, Lanús terminó con nueve jugadores, al igual que Instituto, en un partido que tuvo de todo: goles, polémicas, discusiones y una patada de Besozzi que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la Copa Argentina.