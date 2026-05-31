“Todavía no sabemos cómo decirle a su mamá”: el dolor del abuelo de Agostina tras el crimen

Miguel contó que la madre de la adolescente permanece internada y aún desconoce la tragedia. La familia aguarda la asistencia del equipo médico para comunicarle la noticia sobre el asesinato de su hija.

Hoy 10:07

Miguel, el abuelo de Agostina Vega habló en medio de la conmoción por el crimen y expresó su angustia por tener que comunicarle la noticia a su hija, que permanece internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir”, contó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, también defendió a su familia de versiones que circularon en las últimas horas: “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada”.

“No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Estoy convencido de que hay más gente implicada”, continuó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa.

Sobre el estado de su hija, detalló que pasó la noche contenida por familiares y con asistencia médica: “Pasó la noche bien, fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien. Ahora me dijeron que había desayunado”.

En medio del impacto, insistió en que su familia es ajena a cualquier sospecha: “Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira”.

También aseguró que continuará con los reclamos hasta que se esclarezca por completo el caso: “Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”. En esa línea, remarcó que cree que el detenido no actuó solo: “Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más gente implicada”.

Con bronca, cargó contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y exigió justicia: “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él (Barrelier) va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más”.

Pese al dolor, aseguró que intentará mantenerse en pie por su familia: “Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar”.

Además, destacó el acompañamiento recibido en las últimas horas, tanto de vecinos como de personas de distintos puntos del país: “Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo”.