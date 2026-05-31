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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 18º
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Policiales

Empleado municipal conducía ebrio y trató de eludir un control

El test de alcoholemia le dio positivo y marcó 2,17 g de alcohol en sangre. El vehículo oficial fue retenido.

Hoy 10:24

Una camioneta oficial perteneciente a la Municipalidad de la Capital fue retenida durante un operativo de control vehicular luego de que su conductor arrojara resultado positivo en el test de alcoholemia realizado por personal de tránsito.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20 horas en la intersección de avenida Antenor Álvarez y Décimo Pasaje del barrio Borges, cuando personal de la Comisaría Nº 9, realizaba controles de rutina.

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Según el informe policial, las actuaciones se iniciaron cuando los efectivos observaron que el conductor realizó una maniobra irregular al intentar atravesar un puesto de control. Al detener la marcha del vehículo, los uniformados advirtieron evidentes signos de ebriedad, por lo que solicitaron la intervención del personal de la Dirección General de Seguridad Vial.

Más tarde fue identificado como Ramón Fernando Santillán (43) empleado municipal, del Bº Bruno Volta. Éste se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 perteneciente al Parque Automotor de la comuna capitalina.

Finalmente, el examen de alcoholemia arrojó un resultado de 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, el vehículo oficial fue retenido y se labraron las infracciones de rigor.

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