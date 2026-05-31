Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 15º
X
Policiales

Video: automovilista chocó contra la base de una columna de alumbrado sobre avenida Solís

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y fue registrado por un lector, quien envió fotografías y videos a Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias.

Hoy 07:57
El vehículo siniestrado

El conductor de un automóvil protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo al impactar contra la base de una columna de alumbrado público sobre avenida Solís, en el carril oeste-este, entre las calles 24 de Septiembre y Clementina Quenel.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y fue registrado por un lector, quien envió fotografías y videos a Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias.

Te recomendamos: Violento final: regresaban a sus hogares y terminaron estrellados contra una casa

Tras el impacto, personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad del conductor ni sobre su estado de salud. Tampoco se informó oficialmente la marca y el modelo del vehículo involucrado. Las actuaciones continúan para establecer mayores precisiones sobre lo ocurrido.

TEMAS Seguridad vial

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija
  2. 2. Milagro en la Ruta 7: un motociclista sobrevivió tras chocar contra un caballo
  3. 3. Velas, fotos y pedidos de justicia: el emotivo santuario que vecinos levantaron por Agostina Vega
  4. 4. Balacera en barrio San Lorenzo deja a oficial herido protegido por chaleco
  5. 5. Una hipoteca de casi 30 años complica la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT