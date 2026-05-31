Video: automovilista chocó contra la base de una columna de alumbrado sobre avenida Solís

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y fue registrado por un lector, quien envió fotografías y videos a Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias.

Hoy 07:57

El conductor de un automóvil protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo al impactar contra la base de una columna de alumbrado público sobre avenida Solís, en el carril oeste-este, entre las calles 24 de Septiembre y Clementina Quenel.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y fue registrado por un lector, quien envió fotografías y videos a Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias.

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Tras el impacto, personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad del conductor ni sobre su estado de salud. Tampoco se informó oficialmente la marca y el modelo del vehículo involucrado. Las actuaciones continúan para establecer mayores precisiones sobre lo ocurrido.