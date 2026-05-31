Beba murió al ser aplastada accidentalmente por su hermana mientras dormían

La pequeña, de apenas 27 días, fue hallada sin signos vitales por su madre en una vivienda de Fernández. La Justicia ordenó una autopsia para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Hoy 08:46

La investigación por la muerte de una beba de apenas 27 días de vida en la ciudad de Fernández dio un giro en las últimas horas, luego de que las primeras averiguaciones permitieran establecer que la pequeña habría fallecido al ser aplastada accidentalmente por una de sus hermanas mientras dormían.

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El hecho salió a la luz durante la mañana del sábado, cuando personal policial fue alertado desde el Hospital Zonal de Fernández sobre el ingreso de una recién nacida sin signos vitales al sector de guardia.

Al arribar al centro asistencial, los efectivos se entrevistaron con el médico de turno, quien informó que la menor ya se encontraba fallecida al momento de recibir atención médica. Además, indicó que durante una primera revisión no se detectaron lesiones ni signos evidentes de violencia externa.

En el marco de la investigación, la madre de la niña, Rosa Yamila Leguizamón, de 27 años, manifestó que al despertar encontró a una de sus hijas, de un año de edad, acostada sobre la bebé, identificada como Giovana Victoria Leguizamón, quien no reaccionaba.

Según se pudo establecer, la mujer descansaba junto a sus hijos en la misma cama al momento del trágico episodio. Todo indica que, mientras dormían, la menor de un año quedó sobre el cuerpo de la recién nacida, provocándole la muerte de manera accidental.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso diversas medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, se ordenó la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la pequeña con el objetivo de confirmar científicamente la causa del deceso.

La tragedia generó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y habitantes de Fernández, que siguen de cerca el avance de la investigación.