Tragedia y violencia en París: un muerto, cientos de detenidos y más de 200 heridos tras los festejos del PSG

La celebración por la histórica consagración del Paris Saint-Germain en la Champions League terminó con graves incidentes en distintos puntos de la capital francesa.

Hoy 09:05

Lo que debía ser una noche de celebración para los hinchas del Paris Saint-Germain terminó empañado por la violencia. Las autoridades francesas confirmaron la muerte de un joven de 24 años, además de cientos de detenidos y más de 200 heridos durante los festejos por la conquista de la Champions League.

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Según informó la Fiscalía de París, la víctima fatal murió el sábado por la noche cuando circulaba en motocicleta y chocó contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

Cientos de detenidos y decenas de policías heridos

El balance oficial difundido por el Ministerio del Interior de Francia refleja la magnitud de los disturbios registrados en la capital.

Las autoridades informaron que hubo 780 personas detenidas, de las cuales 457 permanecieron bajo custodia policial.

Además, se reportaron 57 efectivos policiales heridos y 219 personas lesionadas, entre ellas ocho que sufrieron heridas de gravedad.

La cifra de arrestos representa un incremento del 32% respecto de los operativos realizados durante celebraciones similares el año pasado.

Un atropello dejó heridos graves

Entre los episodios más graves registrados durante la noche figura un atropello ocurrido en una terraza del distrito X de París.

Según indicaron las autoridades, un automóvil embistió a varias personas y dejó al menos dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

La tensión ya había comenzado antes de la final

Los incidentes no se limitaron a la capital francesa. Horas antes de la final de la Champions League también se registraron enfrentamientos entre grupos de hinchas en Budapest.

De acuerdo con los reportes, las peleas incluyeron golpes, lanzamiento de objetos contundentes y utilización de bengalas.

Las autoridades sospechan que las facciones involucradas habían coordinado previamente los enfrentamientos antes del encuentro entre el PSG y el Arsenal.

Un amplio operativo que no logró evitar los disturbios

Ante la magnitud del evento, miles de agentes de seguridad fueron desplegados en distintos puntos estratégicos antes, durante y después de la final.

Sin embargo, el importante operativo no logró impedir los disturbios que se extendieron durante varias horas tanto en París como en otras ciudades vinculadas a las celebraciones.

Mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en los distintos hechos de violencia, Francia intenta recuperar la calma tras una noche marcada por el caos, los enfrentamientos y una tragedia que opacó la histórica conquista europea del PSG.