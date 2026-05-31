La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y la pista clave que llevó al hallazgo de los restos

La investigación apunta al único detenido, Claudio Barrelier. Cámaras de seguridad, testimonios y el rastreo de su teléfono fueron determinantes para enfocar la búsqueda en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Hoy 07:11

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, avanza con una hipótesis cada vez más firme sobre lo ocurrido durante las horas previas a su muerte. Según reconstruyeron los investigadores, una serie de testimonios, registros de cámaras de seguridad y el análisis de movimientos del principal sospechoso permitieron llegar hasta el predio donde fueron hallados restos humanos que pertenecerían a la menor.

El operativo se concentró este sábado en un extenso descampado de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. Allí, tras varios días de búsqueda, las autoridades encontraron los restos que ahora son sometidos a pericias para confirmar oficialmente su identidad.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien volvió a imponer el secreto de sumario mientras continúan las medidas investigativas.

Cómo llegaron los investigadores al lugar

La principal línea investigativa tiene como eje a Claudio Barrelier, de 32 años, único detenido por el caso. Según la reconstrucción judicial, el hombre habría pagado un remís para que Agostina se trasladara hasta su vivienda, ubicada en el barrio Cofico, el pasado 23 de mayo.

Los investigadores creen que la adolescente fue engañada con la promesa de buscar un regalo para su madre. La confianza entre ambos no era casual: Barrelier había mantenido una relación sentimental con la mamá de la menor y era una persona conocida por la familia.

Una cámara de seguridad registró a ambos ingresando a la vivienda. Esa es, hasta el momento, la última imagen conocida de Agostina con vida.

La hipótesis que analiza la Justicia

A partir de ese momento, la investigación intenta determinar qué ocurrió dentro de la casa. Según trascendió, la hipótesis más fuerte contempla un posible abuso sexual seguido de una agresión que habría terminado con la vida de la adolescente.

Los investigadores remarcan que ninguna cámara registró la salida de Agostina de la vivienda. En cambio, sí lograron reconstruir distintos movimientos realizados por Barrelier en los días posteriores.

De acuerdo con la pesquisa, entre el sábado y el lunes el sospechoso intentó conseguir dinero o un vehículo prestado. Finalmente obtuvo un Ford Ka negro, que le habría facilitado una mujer cercana a él.

Las imágenes que complican al acusado

Las cámaras volvieron a captar al sospechoso cuando regresó a su domicilio con el vehículo. Si bien las imágenes no son completamente nítidas, los investigadores aseguran que se lo observa entrando y saliendo de la vivienda mientras trasladaba elementos similares a baldes o tachos.

La defensa sostuvo que esos objetos estaban relacionados con una supuesta changa de albañilería, aunque hasta el momento no se encontraron pruebas que respalden esa versión.

Poco después, Barrelier volvió a subirse al automóvil y se dirigió hacia la zona de Ampliación Ferreyra. El análisis de las antenas telefónicas ubicó su celular en ese sector, considerado clave para la investigación.

Aunque dentro del barrio no existen cámaras de vigilancia, un dispositivo ubicado en las inmediaciones registró el ingreso del vehículo. Aproximadamente una hora más tarde, la misma cámara captó su salida.

Una maniobra improvisada

Según fuentes vinculadas a la causa, los investigadores creen que el acusado no habría actuado siguiendo un plan previamente elaborado, sino que gran parte de sus movimientos fueron improvisados mientras intentaba ocultar lo sucedido.

Mientras avanzan las pericias y continúan las medidas ordenadas por la fiscalía, la Justicia busca reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda de Cofico y determinar las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de Agostina Vega.