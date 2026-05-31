Cómo ahorrar combustible y prolongar la vida de su motor

Los inyectores sucios son el principal obstáculo para un rendimiento óptimo del motor, por lo que es fundamental conocer cómo identificarlos y realizar mantenimiento preventivo para ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente.

Hoy 07:01

En el parque automotor, las condiciones de las rutas y la calidad del combustible pueden afectar significativamente el motor, siendo los inyectores un componente pequeño pero esencial, a menudo ignorado hasta que se presentan problemas graves.

Independientemente de si su vehículo utiliza gasolina o diésel, mantener el sistema de inyección en condiciones óptimas no solo es una cuestión mecánica, sino también económica, ya que un sistema limpio puede marcar la diferencia entre un motor eficiente y uno que incrementa sus gastos en combustible.

Los inyectores actúan como atomizadores de alta precisión, pulverizando el combustible en pequeñas gotas que mezclan adecuadamente con el aire para una combustión efectiva. Cuando los inyectores están en buen estado, el motor opera con eficiencia; sin embargo, ante fallas, el vehículo puede experimentar problemas significativos.

La acumulación de sedimentos y suciedad es la principal causa de fallas en los inyectores, obstruyendo los conductos y provocando una combustión incompleta que deteriora el rendimiento del motor.

Existen señales de alerta que indican que los inyectores pueden estar sucios, tales como un aumento en el consumo de combustible, tironeos al acelerar, pérdida de potencia y emisiones de humo negro, lo que puede resultar en el no cumplimiento de las inspecciones técnicas locales.

La limpieza de los inyectores ofrece varios beneficios, incluyendo un rendimiento óptimo del motor, reducción de emisiones contaminantes, ahorro en combustible y una mayor vida útil del sistema de inyección, evitando reparaciones costosas.

Los expertos aconsejan realizar una limpieza de inyectores cada 15.000 a 30.000 kilómetros, aunque este intervalo puede ser menor en regiones con condiciones de manejo difíciles, como en zonas de altura o caminos polvorientos.

Si bien es recomendable acudir a un mecánico para una revisión profesional, los propietarios pueden seguir un procedimiento básico para la limpieza preventiva, que incluye preparación del tanque, elección del producto adecuado y aplicación en el sistema de combustible, seguido de un ciclo de limpieza mediante una prueba de manejo.