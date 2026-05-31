Preocupación en la Selección Argentina: la lista de lesionados a pocos días del Mundial 2026

Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas antes del debut mundialista. En las últimas horas se sumó Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro.

Hoy 07:24

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa una situación que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El equipo nacional ultima detalles para viajar a Kansas, pero llega a la recta final de la preparación con una extensa lista de futbolistas lesionados o entre algodones.

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En las últimas horas se sumó un nuevo nombre: Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, quedó descartado para los amistosos en Estados Unidos y encendió otra alarma en la previa de la Copa del Mundo.

Uno de los casos que más inquietud había generado fue el de Lionel Messi, quien se retiró con claras muestras de dolor en el posterior de la pierna izquierda durante un partido de Inter Miami ante Philadelphia Unión. Sin embargo, los estudios confirmaron que solo sufrió una sobrecarga.

Por ese motivo, lo más probable es que el capitán argentino sea preservado en los amistosos ante Honduras e Islandia, con el objetivo de que llegue en plenitud al debut mundialista.

También hubo preocupación por Emiliano Martínez, quien reveló una pequeña fractura en un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa. De todos modos, el arquero no necesitó una intervención quirúrgica y se espera que llegue sin inconvenientes al partido ante Argelia, previsto para el martes 16 a las 22.

Otro caso seguido de cerca es el de Nico Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda tras un fuerte golpe sufrido en un duelo ante Hellas Verona. Si bien los primeros informes fueron alentadores, su evolución será monitoreada día a día por los médicos del seleccionado.

En defensa, Cristian Romero empieza a transitar la etapa final de su recuperación. El zaguero sufrió una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha jugando para Tottenham en la Premier League y, por la mejoría que viene mostrando, corre con ventaja respecto de otros jugadores comprometidos físicamente.

Una situación similar atraviesa Julián Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, durante la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal. Según la evolución, llegaría en óptimas condiciones al inicio del Mundial.

El panorama es más complejo para Nicolás González, quien acarrea un desgarro desde fines de abril durante un entrenamiento de Atlético de Madrid. El futbolista continuará con seguimiento especial en el Predio de Ezeiza y es muy poco probable que sume minutos en los amistosos previos.

También están bajo observación Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos con desgarros. El caso del jugador de River es más delicado, ya que fue diagnosticado con una lesión grado 2. En el escenario más optimista, podría estar disponible para el debut mundialista.

Por su parte, el lateral de Atlético de Madrid padece un desgarro más leve, grado 1, y llegaría con lo justo al comienzo de la Copa del Mundo si no aparecen complicaciones.

El último nombre en la nómina es Thiago Almada, aunque su situación es menos preocupante. El mediocampista presenta una sobrecarga muscular producto de la acumulación de fatiga tras una temporada exigente en Atlético de Madrid, por lo que se espera que llegue en buenas condiciones.

Ante este panorama, Scaloni y su cuerpo técnico decidieron reservar a varios futbolistas como alternativa ante una eventual baja por lesión. Los nombres preservados son Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

Los jugadores lesionados o tocados de la Selección Argentina

Leandro Paredes: desgarro en el isquiotibial derecho.

Lionel Messi: sobrecarga muscular.

Emiliano Martínez: pequeña fractura en un dedo.

Nico Paz: molestia en la rodilla izquierda.

Cristian Romero: lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha.

Julián Álvarez: esguince en el tobillo izquierdo.

Nicolás González: desgarro.

Gonzalo Montiel: desgarro grado 2.

Nahuel Molina: desgarro grado 1.

Thiago Almada: sobrecarga muscular.