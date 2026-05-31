Quién es el arquero de selección que buscará Boca en el próximo mercado de pases

La lesión de Agustín Marchesín obliga al Xeneize a buscar refuerzos para el puesto y la dirigencia ya tiene un nombre en carpeta.

Hoy 07:48

Tras un semestre marcado por la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors ya comenzó a diagramar el próximo mercado de pases. Uno de los principales objetivos de la dirigencia será incorporar un arquero, luego de la grave lesión sufrida por Agustín Marchesín, quien permanecerá fuera de las canchas hasta diciembre.

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En ese contexto, uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Sergio Rochet, actual arquero de Inter de Porto Alegre y habitual integrante de la Selección de Uruguay.

El guardameta de 33 años finaliza su contrato con el club brasileño dentro de seis meses, una situación que podría facilitar una eventual negociación y reducir considerablemente el costo de una transferencia.

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Un arquero de selección, pero con antecedentes recientes de lesiones

Rochet es una de las piezas importantes del equipo gaúcho y también se perfila para ser titular con Uruguay en el próximo Mundial 2026. Sin embargo, durante la actual temporada estuvo alejado de las canchas en varios encuentros debido a distintos problemas físicos.

El arquero sufrió molestias en las vértebras lumbares y, además, padeció una lesión muscular en el gemelo durante el mes de abril, situaciones que encendieron algunas señales de alerta sobre su estado físico.

El problema del cupo de extranjeros

En caso de que Boca decida avanzar formalmente por el uruguayo, deberá resolver una cuestión reglamentaria importante: el cupo de futbolistas extranjeros.

Actualmente, el plantel cuenta con cinco jugadores foráneos, el máximo permitido para firmar planilla en los partidos. La lista está integrada por Williams Alarcón, Ander Herrera, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Ángel Romero.

Por ese motivo, cualquier incorporación extranjera requerirá una salida o una solución administrativa para liberar un lugar.

Sergio Rochet

Boca también busca entrenador

Mientras define los nombres para reforzar el plantel, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja paralelamente en la contratación de un nuevo director técnico.

La decisión ya está tomada: Claudio Úbeda no continuará en el cargo y el objetivo es que el nuevo entrenador esté al frente del equipo cuando comience la pretemporada, prevista para el próximo 18 de junio en el Boca Predio.

Si bien todavía no trascendieron candidatos concretos, la elección del futuro DT podría ser determinante en la búsqueda del arquero que defenderá el arco azul y oro durante la próxima temporada.

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Las alternativas actuales

Mientras Marchesín continúa con su recuperación, las opciones disponibles para custodiar el arco de Boca son Leandro Brey y Javier García.

Brey sumó varias actuaciones positivas durante el último tiempo, aunque todavía no logró consolidarse plenamente ante los ojos de gran parte de los hinchas. Por su parte, García apenas disputó un encuentro en los últimos dos años, cuando las primeras alternativas no estuvieron disponibles.

Ante este escenario, la llegada de un arquero de experiencia aparece como una de las prioridades del club para el segundo semestre.