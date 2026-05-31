La economía vuelve al centro del tablero digital

En mayo, apareció nuevamente como una de las categorías más relevantes para evaluar la gestión del Estado en redes sociales.

Hoy 08:12

Por Diego Corbalán en TN

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La economía importa cada vez más en la conversación de los argentinos en tiempos de Milei, aunque sigue atrapada en un debate en redes sociales fuertemente politizado.

En mayo de 2023, la economía ocupaba un lugar claramente secundario frente a la política; tres años después, queda prácticamente en zona de empate técnico con ella.

La gestión económica ya no funciona como un capítulo separado de la gestión estatal, sino que opera como una vara central para juzgar al Gobierno.

El debate, centralmente, discute sobre el mundo del trabajo en todas sus variantes: el nivel de ingreso, la calidad del empleo, el deterioro de las condiciones laborales y, además, el temor a la pérdida de puestos por el avance vertiginoso de la Inteligencia Artificial.

Una economía más visible, pero todavía subordinada a la política

Entre 2023 y 2026, se registró una transformación clara en el debate de los argentinos en redes sociales sobre la gestión de gobierno.

Según el análisis de Monitor Digital, entre mayo de 2023 y mayo de 2026, la economía pasa de representar cerca del 8% de las menciones sobre la gestión del Estado a ubicarse por encima del 14%. Es decir, casi duplica su peso relativo.

La política, en cambio, sigue primera, pero pierde parte de la distancia que tenía al inicio de la serie. En 2023 aparecía muy por encima del resto; en 2026 conserva el liderazgo, aunque con la economía respirándole en la nuca.

Este acercamiento es relevante porque muestra un cambio en la conversación pública digital: la gestión de Milei se mide cada vez menos solo por la disputa ideológica y cada vez más por la percepción económica concreta.

Sin embargo, ese corrimiento no despolitiza la conversación.

Al contrario: la economía se vuelve más importante dentro de una conversación política, no por fuera de ella.

Mayo de 2026: la economía, la mejor posicionada en un clima áspero

Al evaluar la calidad de las menciones de los argentinos en el debate sobre la gestión de gobierno, el sentimiento registrado durante mayo revela que la economía promedia por encima de política, corrupción, derechos, seguridad y educación.

La charla económica solo queda detrás de categorías con menor centralidad política directa, como obra pública.

En este mapa, la temática no aparece como un terreno de euforia, sino como el espacio menos castigado entre los grandes debates de gestión.

Con los datos cerrados de mayo, se observa una mejora relativa del clima de conversación económica, sin que lo económico se convierta en un activo indiscutido del Gobierno.

Más bien, deja de ser, por un momento, el principal foco de castigo digital.

La mejora no alcanza para hablar de recuperación abierta

Sin embargo, al analizar la evolución interanual del sentimiento del debate económico de los argentinos en redes sociales, el tema sigue en zona negativa, aunque queda mejor posicionado que cuestiones sensibles para la gestión, como la educación, la política, la corrupción y la justicia.

La economía mejora en términos relativos, pero no cruza todavía hacia un clima robustamente favorable.

Lo económico aparece menos deteriorado que el resto de las grandes categorías de gestión debatidas en las comunidades digitales argentinas, pero permanece dentro de una conversación marcada por la desconfianza, el malestar y la expectativa incumplida.

Ahí aparece la dinámica de “modo serrucho” que ya veníamos trabajando: avances parciales, retrocesos, rebotes y nuevas dudas.

En ese sentido, mayo ofreció un alivio detectado en las menciones económicas de las redes, pero todavía sin consolidación. Mejoró el tono económico, pero todavía estamos lejos de observar una tendencia clara de repunte.

Trabajo, actividad y expectativa: el nuevo corazón del debate económico

La conversación económica de los argentinos en redes sociales sigue sin estar dominada por una discusión técnica.

Como venimos remarcando, este debate está atravesado por la vida cotidiana.

El trabajo aparece como el gran organizador simbólico de la charla económica: más que la inflación, el dólar o la pobreza, lo que concentra la conversación es la expectativa de empleo, actividad y recuperación real. Eso explica parte del mejor clima.

Si la conversación económica en redes se corre de los indicadores de daño inmediato y se apoya más en expectativas de trabajo, financiamiento o movimiento productivo, el sentimiento puede mejorar.

Pero esa mejora convive con núcleos duros de negatividad: pobreza, dólar, deuda, impuestos y tarifas siguen cargando niveles muy altos de malestar.

La economía, entonces, muestra una paradoja: mejora porque se vuelve menos desesperanzada, pero todavía no convence porque sigue demasiado lejos de una percepción de bienestar concreto.

La economía como promesa vigilada

La dinámica digital de mayo revela que la economía se vuelve más importante en la conversación sobre la gestión del Estado durante el ciclo Milei, pero su mejora no alcanza para cerrar el debate social. El Gobierno puede encontrar en ese dato una ventana de oportunidad, aunque no un cheque en blanco.

En redes, la economía aparece como una promesa vigilada. Los usuarios registran señales de alivio, pero no abandonan la sospecha.

El sentimiento mejora porque el resto de las categorías relevantes se deteriora más y porque algunos indicadores conversacionales muestran rebote.

Sin embargo, la recuperación, en términos perceptivos, sigue sin volverse una tendencia abierta.

La economía ya compite de igual a igual con la política como eje de evaluación de la gestión Milei, pero, por ahora, no funciona como salvavidas reputacional, sino como termómetro: marca menos fiebre que antes, sí, pero el paciente todavía debe guardar reposo.