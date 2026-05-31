Franco Colapinto anticipó un complicado GP de Mónaco: “Se siente muy lento”

El piloto argentino explicó cuáles serán las principales dificultades que presentará el histórico circuito callejero con los nuevos monoplazas de Fórmula 1.

Hoy 08:43

A pocos días del inicio del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1, Franco Colapinto analizó las particularidades que tendrá el trazado del Principado y anticipó que los pilotos enfrentarán un desafío mayor respecto de temporadas anteriores.

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El argentino, que atraviesa un gran momento tras sus destacadas actuaciones con Alpine, aseguró que el comportamiento de los nuevos monoplazas podría generar sensaciones poco habituales en uno de los circuitos más exigentes del campeonato.

“Será mucho más difícil que el año pasado”, afirmó Colapinto en una entrevista con Motorsport.

El problema que preocupa a los pilotos

Según explicó el piloto argentino, una de las principales dificultades estará relacionada con la gestión de la energía y la velocidad en las rectas.

“Di algunas vueltas en el simulador. No estoy seguro de cómo va a ser el tema de la energía, pero por lo que sé, no se siente muy rápido en las rectas. De hecho, se siente muy lento porque en Mónaco tenemos un corte de potencia eléctrica más temprano que en los circuitos normales”, señaló.

Colapinto reconoció que todavía no existen referencias definitivas, aunque admitió que las primeras sensaciones fueron llamativas.

“No tenemos datos reales todavía, y resulta un poco extraño lo lentos que somos en velocidad punta. Pero luego tenemos muchísima potencia a la salida de las curvas porque tenemos toda la entrega de energía disponible. Veremos cómo resulta. Ojalá sea algo más natural y mejor”, agregó.

Un desafío aún mayor para 2026

Consultado sobre la influencia que tendrá la menor carga aerodinámica de los monoplazas de la nueva generación, el argentino fue contundente.

“Va a ser mucho más difícil que el año pasado”, respondió.

La adaptación a estas nuevas características técnicas será una de las claves para los equipos durante el fin de semana en Montecarlo.

Colapinto busca seguir creciendo con Alpine

El piloto bonaerense llegará a Mónaco después de dos actuaciones destacadas en la máxima categoría, donde finalizó séptimo en Miami y sexto en Canadá, resultados que le permitieron sumar puntos importantes y superar en ambas competencias a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Además, el argentino ya tiene experiencia reciente en el circuito callejero del Principado. En la temporada 2025 disputó allí su segunda carrera con Alpine tras reemplazar a Jack Doohan y logró finalizar en el 13° puesto, luego de largar desde la 18ª posición.

Cronograma del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8.30

Entrenamientos Libres 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.