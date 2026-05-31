Preocupación en Brasil por un posible caso de ébola detectado en un hombre con fiebre

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
A través de un comunicado, la Secretaría de Salud regional señaló que el hombre presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, y que actualmente se encuentra internado en un área aislada Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo.
Si bien el laboratorio aún no confirma si se trata realmente de un caso de ébola, las autoridades decidieron activar el protocolo "de forma preventida" ante la identificación de los síntomas.
"El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo", explicó Regiane de Paula, miembro de la Coordinación de Control de Enfermedades regional.
Según señaló la agencia EFE, la Secretaría de Salud consideró que el riesgo de la propagación de la enfermedad en Brasil es "muy baja", debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país sudamericano y la región africana afectada por el virus.
Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron a los centros de salud y hospitales del país realizar un seguimiento de todas las personas que hayan regresado de la República Democrática del Congo y presenten fiebre.