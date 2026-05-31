Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 16º
X
Mundo

Preocupación en Brasil por un posible caso de ébola detectado en un hombre con fiebre

Se trata de un hombre que regresó de la República Democrática del Congo y presentó síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades iniciaron el protocolo de vigilancia epidemiológica.

Hoy 09:10
Alerta en Brasil

Este sábado, las autoridades sanitarias del estado de São Paulo, en Brasil, informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre que regresó de un viaje a la República Democrática del Congo (RDC).

Si bien el laboratorio aún no confirma si se trata realmente de un caso de ébola, las autoridades decidieron activar el protocolo "de forma preventida" ante la identificación de los síntomas.

"El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo", explicó Regiane de Paula, miembro de la Coordinación de Control de Enfermedades regional.

Según señaló la agencia EFE, la Secretaría de Salud consideró que el riesgo de la propagación de la enfermedad en Brasil es "muy baja", debido a la ausencia de transmisión autóctona y a la falta de vuelos directos entre el país sudamericano y la región africana afectada por el virus.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron a los centros de salud y hospitales del país realizar un seguimiento de todas las personas que hayan regresado de la República Democrática del Congo y presenten fiebre.

TEMAS Brasil

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija
  2. 2. Milagro en la Ruta 7: un motociclista sobrevivió tras chocar contra un caballo
  3. 3. La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y la pista clave que llevó al hallazgo de los restos
  4. 4. Velas, fotos y pedidos de justicia: el emotivo santuario que vecinos levantaron por Agostina Vega
  5. 5. Video: automovilista chocó contra la base de una columna de alumbrado sobre avenida Solís
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT