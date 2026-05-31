Preocupación en Brasil por un posible caso de ébola detectado en un hombre con fiebre

Este sábado, las autoridades sanitarias del estado de São Paulo, en Brasil, informaron que investigan un posible caso de ébola en un hombre que regresó de un viaje a la República Democrática del Congo (RDC).

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A través de un comunicado, la Secretaría de Salud regional señaló que el hombre presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, y que actualmente se encuentra internado en un área aislada Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo.