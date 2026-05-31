Crueldad y pérdidas millonarias: faenaron tres vacas y una estaba preñada

Cuatreros ingresaron al predio y sacrificaron a los animales. En el lugar quedaron las vísceras de los animales y también el feto del ejemplar gestante.

Hoy 10:00

Un grave hecho de abigeato fue denunciado en las últimas horas en la localidad de Las Piruas, departamento Río Hondo, donde delincuentes faenaron tres animales vacunos dentro de un establecimiento rural.

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La damnificada fue identificada como Adriana Ramona Aguirre, de 50 años, quien alertó a la Policía tras descubrir la escena al salir en busca de sus animales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, personas desconocidas ingresaron al predio y sacrificaron tres vacas, dos de pelaje negro y una de pelaje tostado con blanco.

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El dato que provocó mayor indignación fue que una de las vacas se encontraba preñada al momento del ataque. Según informó la propietaria, en el lugar quedaron las vísceras de los animales y también el feto del ejemplar gestante, evidencia del brutal accionar de los responsables.

La mujer señaló que el hecho pudo haberse cometido durante la madrugada o en horas del día, ya que recién al recorrer el campo advirtió la situación.

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia se trasladó al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y recabar información que permita avanzar en la investigación.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, mientras se espera la formalización de la denuncia penal y nuevas medidas investigativas para intentar identificar a los autores.

El episodio generó preocupación entre productores de la zona, quienes advierten sobre la reiteración de hechos de abigeato en distintos puntos del departamento Río Hondo.