Se filtró el nombre del DT mundialista que buscará Riquelme para reemplazar a Úbeda en Boca

El presidente xeneize buscará un entrenador con experiencia internacional que dirigirá en la Copa del Mundo.

Hoy 10:40

La etapa de Claudio Úbeda al frente de Boca Juniors llegó a su fin luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante para encarar el segundo semestre.

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El nombre que aparece al tope de la lista es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia, quien además cuenta con pasado como futbolista del club y una extensa trayectoria en el ámbito internacional.

El principal obstáculo: el Mundial 2026

Si bien Lorenzo reúne el perfil que busca Riquelme, su llegada no parece sencilla por una cuestión de calendario.

El entrenador argentino está al frente del seleccionado colombiano, que participará del Mundial 2026, por lo que permanecerá enfocado en la competencia al menos hasta el cierre de la fase de grupos.

Colombia disputará su último encuentro de esa instancia el 27 de junio frente a Portugal. Si logra avanzar a las rondas eliminatorias, la permanencia de Lorenzo en la Copa del Mundo se extendería aún más.

Este escenario choca con los planes de Boca, que pretende iniciar la pretemporada de invierno el próximo 18 de junio con un nuevo entrenador ya confirmado.

Néstor Lorenzo

El vínculo entre Lorenzo y Riquelme

Más allá de su presente en Colombia, Lorenzo mantiene una relación histórica con el fútbol argentino y especialmente con Boca.

El ex defensor vistió la camiseta azul y oro entre 1996 y 1997, mientras que años más tarde integró el cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Argentina.

De hecho, fue ayudante de campo durante el Mundial de Alemania 2006, certamen en el que Riquelme fue una de las principales figuras del seleccionado nacional.

Una carrera construida junto a Pékerman

Gran parte de la trayectoria de Lorenzo estuvo ligada a José Pékerman, acompañándolo en distintos proyectos deportivos.

Entre sus experiencias más destacadas aparecen sus pasos por la Selección Argentina Sub-20, la Selección Mayor, Toluca, Tigres y la Selección de Colombia, donde trabajó como ayudante de campo durante varios años.

Su primera experiencia como entrenador principal llegó en Melgar de Perú, donde obtuvo resultados destacados que le permitieron dar el salto al seleccionado colombiano en 2022.

Los números de Lorenzo en Colombia

Desde que asumió como entrenador del conjunto cafetero en julio de 2022, Lorenzo dirigió 44 partidos.

Durante ese período consiguió:

26 victorias

11 empates

7 derrotas

Además, el Mundial 2026 marcará su primera participación en una Copa del Mundo como entrenador principal, luego de que Colombia no lograra clasificarse a Qatar 2022.

Boca espera una definición

Mientras la dirigencia continúa evaluando alternativas, el nombre de Néstor Lorenzo gana fuerza como el gran objetivo de Riquelme para liderar el nuevo proyecto futbolístico del club.

Sin embargo, la participación de Colombia en el Mundial podría convertirse en un factor decisivo y obligar a Boca a esperar más de lo previsto o buscar otras opciones para ocupar el banco de suplentes de La Bombonera.