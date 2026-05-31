Quiso ayudar a un conocido varado en la Ruta 11 y murió atropellado por un camión

El fatal accidente ocurrió a la altura de Ucacha. La víctima descendió de su vehículo para asistir a otra persona cuando fue embestida por un transporte de carga.
Un hombre de 53 años murió atropellado por un camión cuando intentaba asistir a un conocido que había sufrido un desperfecto mecánico sobre la Ruta 11, a la altura Ucacha, al sur de Córdoba.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125. Según informaron fuentes policiales, la víctima bajó de su camioneta Chevrolet S10 y cruzó la ruta para ayudar.
Mientras auxiliaba al otro automovilista, el hombre fue impactado por el acoplado de un camión Fiat Iveco que circulaba en el mismo sentido, de este a oeste.
El vehículo de gran porte era conducido por un chofer de 30 años oriundo de Tilisarao, San Luis, que fue imputado por homicidio culposo, aunque no quedó detenido.
Minutos después, el servicio de emergencias constató el fallecimiento del hombre y dispuso un intento operativo para retirar el camión del lugar.