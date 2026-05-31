El emotivo mensaje de Racing de Córdoba tras la muerte de Agostina Vega: "Pedimos verdad y justicia"

La adolescente de 14 años era simpatizante de la Academia. El club expresó sus condolencias a la familia y reclamó el esclarecimiento del caso.

Hoy 08:26

La conmoción por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en Córdoba, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Racing de Córdoba publicó un sentido comunicado para despedir a la joven y acompañar a sus familiares en medio del dolor.

La institución cordobesa, de la que Agostina era simpatizante, compartió un mensaje en sus redes sociales junto a una imagen de la adolescente luciendo la camiseta del club.

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"En este momento de profundo pesar, la institución se solidariza con sus familiares, amigos y seres queridos", expresó la entidad.

Además, el club se sumó al reclamo de justicia y pidió que la investigación permita esclarecer lo ocurrido.

"Asimismo, nos sumamos al pedido de verdad y justicia para Agostina, esperando que los hechos sean esclarecidos y que su familia encuentre las respuestas que merece", agregaron desde la Academia cordobesa.

El comunicado completo de Racing de Córdoba

Cómo avanza la investigación

El hallazgo del cuerpo de Agostina se produjo este sábado, una semana después de su desaparición. La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón y, hasta el momento, tiene un único detenido: Claudio Barrelier, de 33 años, quien había mantenido una relación sentimental con la madre de la adolescente.

Los investigadores sostienen que el sospechoso habría engañado a la joven para encontrarse con ella la noche del 23 de mayo. Antes de desaparecer, Agostina envió un mensaje de voz a un grupo de amigas.

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"Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", expresó en el audio que forma parte de la investigación.

Durante los últimos días, la fiscalía desplegó un amplio operativo que incluyó más de 200 efectivos, drones, perros rastreadores y helicópteros. Las pruebas recolectadas permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por la adolescente y orientar la búsqueda hacia la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos.

La investigación continúa para determinar con precisión qué ocurrió en las horas posteriores al encuentro entre Agostina y el principal sospechoso, mientras familiares, amigos y distintos sectores de la sociedad continúan reclamando justicia.