La fortuna que podría recibir River si Julián Álvarez pasa al Barcelona por 150 millones de euros

El Millonario sería beneficiado por el mecanismo de solidaridad de FIFA si se concreta una de las transferencias más impactantes del mercado europeo.

Hoy 08:39

Mientras en Europa crecen las versiones sobre un posible interés del Barcelona por Julián Álvarez, en River Plate siguen de cerca la situación. Es que, si el delantero argentino fuera transferido desde el Atlético de Madrid por los 150 millones de euros que mencionan algunos medios españoles, el club de Núñez recibiría una suma millonaria sin necesidad de participar directamente de la negociación.

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El motivo es el mecanismo de solidaridad de FIFA, que recompensa económicamente a las instituciones que formaron a un futbolista durante su etapa juvenil. En el caso de Julián, River tendría derecho a percibir un 3,75% del monto total de la transferencia.

De concretarse una operación por 150 millones de euros, el Millonario embolsaría aproximadamente 5,6 millones de euros, una cifra más que significativa para las arcas del club.

Atlético Calchín también sería beneficiado

La eventual transferencia también tendría un fuerte impacto para Atlético Calchín, el club cordobés donde Julián Álvarez dio sus primeros pasos en el fútbol.

La institución recibiría poco más de un millón de euros, una cifra que podría transformar por completo la realidad económica de una entidad que históricamente se destacó por el trabajo formativo.

Un negocio que seguiría agrandando los ingresos de River

No sería la primera vez que River obtiene beneficios económicos gracias a la carrera internacional de la Araña.

Cuando el delantero fue vendido al Manchester City, el club de Núñez recibió cerca de 21 millones de euros. Ahora, una nueva transferencia de alto impacto volvería a generar ingresos indirectos para la institución.

En los últimos años, River consolidó su perfil exportador y recientemente rompió su récord histórico de venta con el traspaso de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones de euros.

El cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid

La posibilidad de una salida de Julián Álvarez generó tensión en España. En las últimas horas, el Atlético de Madrid publicó mensajes irónicos en redes sociales anunciando supuestos fichajes de figuras del Barcelona como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, en una clara respuesta a las versiones periodísticas.

Posteriormente, la entidad madrileña emitió un mensaje más directo.

"En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, fake news y faltas continuas de respeto", expresaron desde el club.

La novela del mercado europeo

Pese a los desmentidos públicos del Atlético, distintos medios españoles aseguran que Deco, director deportivo del Barcelona, mantuvo contactos con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez.

La búsqueda de un reemplazante de jerarquía para Robert Lewandowski aparece como una de las prioridades del conjunto catalán, y el campeón del mundo con la Selección Argentina sería uno de los principales apuntados.

Por el momento no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas, pero el interés del Barcelona ya instaló una de las grandes novelas del próximo mercado de pases europeo. Y en River, atentos a cada movimiento, saben que una eventual transferencia podría traducirse en millones de euros para sus arcas.