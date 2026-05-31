La OMS celebró la recuperación de cinco pacientes con ébola en Congo

El anuncio fue realizado durante la inauguración de un nuevo centro de tratamiento en Bunia, una de las ciudades más afectadas por el brote.

Hoy 09:17

Durante una reciente visita a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la recuperación de cinco pacientes de un tipo raro de ébola. Este anuncio se realizó el domingo, coincidiendo con la inauguración de un nuevo centro de tratamiento destinado a combatir el virus en la región, que actualmente enfrenta un brote.

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En sus declaraciones, Tedros indicó que "cuatro personas serán dadas de alta hoy y hubo una que fue dada de alta anteayer". Además, subrayó la importancia de continuar trabajando en el desarrollo de vacunas y tratamientos, aunque enfatizó que esto no impide que los pacientes puedan recuperarse del ébola.

La OMS también comunicó que, hasta el viernes pasado, un paciente había logrado recuperarse del virus de Bundibugyo, la variante de ébola que está presente en el brote actual, la cual no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobados. Esta recuperación se considera un hito, ya que es la primera documentada de un paciente infectado con esta cepa.

Según las cifras oficiales más recientes, existen 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas relacionadas con el virus. El país vecino, Uganda, ha reportado nueve casos confirmados y una muerte, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Uganda.

A pesar de la llegada de ayuda y una mejor organización de las instalaciones de salud, Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó que el virus se está propagando más rápido que la respuesta actual. La organización pidió la ampliación inmediata de las pruebas diagnósticas y un despliegue más rápido de trabajadores humanitarios, así como un acceso continuo a suministros médicos.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de la salud han aumentado debido al descontento de los residentes frente a los estrictos protocolos médicos para el manejo de los cuerpos de las víctimas, que chocan con las prácticas funerarias locales. Esta situación ha llevado a ataques a centros de salud en al menos tres ocasiones.

Durante la apertura del nuevo centro de tratamiento, Tedros enfatizó la necesidad de involucrar a la comunidad en la respuesta al brote. "Si acuden a los centros de salud cuando tienen síntomas, pueden recibir apoyo y recuperarse. La clave es presentarse lo antes posible y obtener el apoyo necesario", destacó el director de la OMS.

La situación en la provincia de Ituri se complica por los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde vinculado al Estado Islámico, así como por conflictos entre diversas milicias étnicas. También se han reportado casos de ébola en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, controla importantes ciudades.

En el acto, Pierre Akilimali, gerente del incidente en el Instituto Nacional de Salud Pública del Congo, compartió un mensaje de esperanza: "Con el tratamiento sintomático que estamos proporcionando actualmente, estamos viendo que los pacientes se recuperan".

Por su parte, Davin Ambitapio, médico del centro de tratamiento, expresó: "De verdad tenemos esperanza. El virus aquí no es tan complicado como los que hemos enfrentado en el pasado y, con el apoyo de todos nuestros socios, creemos que podremos poner este brote bajo control lo más rápido posible".