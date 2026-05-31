Delincuentes cortaron un alambrado y robaron una ternera valuada en $700.000

Un nuevo hecho de abigeato es investigado por la Justicia en el departamento Río Hondo, luego de que una productora ganadera denunciara el robo de un animal vacuno de su propiedad.

Hoy 10:04

La denuncia fue radicada por Nélida Cristina Montenegro, de 58 años, quien manifestó que durante la madrugada del sábado personas desconocidas ingresaron a un predio rural ubicado en la localidad de Villa Río Hondo.

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Según consta en la presentación, los autores del hecho cortaron el alambrado perimetral para acceder al campo y sustrajeron una ternera de aproximadamente 140 kilos de peso, de pelaje negro, identificada con las iniciales "L.M." en una de sus patas.

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La damnificada indicó que el animal estaba destinado a la actividad ganadera que desarrolla para comercialización particular y estimó el perjuicio económico en alrededor de 700 mil pesos.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino personal de la Subcomisaría Comunitaria de Villa Río Hondo, dando participación al Departamento Robo y Hurto.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, se ordenó realizar inspección ocular, croquis ilustrativo, registro fotográfico e intervención de Criminalística para avanzar con la investigación y tratar de identificar a los responsables.

El caso se suma a otros hechos similares registrados en la región, situación que genera preocupación entre productores ganaderos del departamento Río Hondo.